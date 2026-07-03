Canadá x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo
Canadá e Marrocos se enfrentam neste sábado (4), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Canadá conseguiu uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em Los Angeles, os canadenses venceram a África do Sul por 1 a 0 na abertura da fase de 16-avos de final. O gol da vitória foi marcado pelo meia Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo.
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O jogo do mata-mata marcou apenas a segunda vitória do Canadá em toda a história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu justamente na atual edição de 2026, quando a equipe atropelou o Catar em uma goleada histórica por 6 a 0 ainda durante a fase de grupos. O retrospecto anterior do país na competição era muito negativo: o Canadá havia disputado as edições de 1986 e de 2022 e, naquelas ocasiões, acabou eliminado precocemente após perder todas as partidas que disputou.
Já o Marrocos venceu a Holanda na decisão por pênaltis. No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Cody Gakpo e Diop. Nas penalidades, 3 a 2 para os Leões do Atlas, com direito a uma defesa de futsal (sem pular, de pé no gol para ocupar mais espaço) do goleiro Bounou.
Na última edição da Copa, em 2022, os marroquinos venceram Espanha e Portugal no mata-mata para se classificarem a uma histórica semifinal. Nessa reta final do torneio, perderam para a França, atuais campeões à época, por 2 a 0, e perderam para a Croácia, na disputa de terceiro lugar, por 2 a 1.
Tudo sobre Canadá x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Canadá 🆚 Marrocos
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: sábado, 4 de julho de 2026, às 14h (de Brasília).
📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
🖥️ VAR: Jarred Gillett (ENG).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Canadá
Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi.
Técnico: Jesse Marsch.
🟢 Marrocos
Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.
Canadá x Marrocos
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Marrocos @1.78 contra o Canadá
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