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Canadá x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 19:00
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Canadá e Marrocos se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Canadá e Marrocos se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Canadá e Marrocos se enfrentam neste sábado (4), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    logo canadá
    CAN
    Marrocos escudo onde assistir
    MAR
    Copa do Mundo
    oitavas de final
    Data e Hora
    sábado, 4 de julho de 2026, às 14h (de Brasília)
    Local
    NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Michael Oliver (ENG)
    Assistentes
    Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
    Var
    Jarred Gillett (ENG)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Canadá conseguiu uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em Los Angeles, os canadenses venceram a África do Sul por 1 a 0 na abertura da fase de 16-avos de final. O gol da vitória foi marcado pelo meia Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo.

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    • O jogo do mata-mata marcou apenas a segunda vitória do Canadá em toda a história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu justamente na atual edição de 2026, quando a equipe atropelou o Catar em uma goleada histórica por 6 a 0 ainda durante a fase de grupos. O retrospecto anterior do país na competição era muito negativo: o Canadá havia disputado as edições de 1986 e de 2022 e, naquelas ocasiões, acabou eliminado precocemente após perder todas as partidas que disputou.

    Já o Marrocos venceu a Holanda na decisão por pênaltis. No tempo regulamentar, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Cody Gakpo e Diop. Nas penalidades, 3 a 2 para os Leões do Atlas, com direito a uma defesa de futsal (sem pular, de pé no gol para ocupar mais espaço) do goleiro Bounou.

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    Na última edição da Copa, em 2022, os marroquinos venceram Espanha e Portugal no mata-mata para se classificarem a uma histórica semifinal. Nessa reta final do torneio, perderam para a França, atuais campeões à época, por 2 a 0, e perderam para a Croácia, na disputa de terceiro lugar, por 2 a 1.

    Tudo sobre Canadá x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Canadá 🆚 Marrocos
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: sábado, 4 de julho de 2026, às 14h (de Brasília).
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Michael Oliver (ENG)
    🚩 Assistentes: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
    🖥️ VAR: Jarred Gillett (ENG).

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Canadá
    Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi.
    Técnico: Jesse Marsch.

    🟢 Marrocos
    Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
    Técnico: Mohamed Ouahbi.

    Canadá e Marrocos se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Canadá e Marrocos se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Canadá x Marrocos
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Marrocos @1.78 contra o Canadá
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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