Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo ARG CPV Copa do Mundo 16-avos de final Data e Hora sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília) Local Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos Árbitro Drew Fischer (CAN) Assistentes Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN) Var ainda não divulgado. Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Após ser campeã da Copa do Mundo de 2022, a Argentina está tendo um ótimo rendimento no Mundial de 2026, sendo liderada por Lionel Messi. Contra a Argélia, na partida de estreia, o craque argentino marcou o seu primeiro hat-trick em partidas do torneio e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição (16 gols). Na partida seguinte, contra a Áustria, voltou a marcar (duas vezes) e superou o alemão, isolando-se no topo do recorde.

Na última rodada da fase de grupos, Messi começou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo. Contudo, o camisa 10 da Argentina balançou as redes em cobrança de falta e quebrou mais um recorde: fez gol pelo sétimo jogo de Copa do Mundo consecutivo, o que nenhum outro jogador conseguiu fazer na história. Jairzinho e Just Fontaine chegaram a marcar gols em seis partidas seguidas nos Mundiais de 1970 e 1958, respectivamente. O gol também fez o argentino ampliar o recorde de mais gols na história da competição, com 19 bolas na rede em Copas do Mundo.

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Em um contexto completamente diferente, o Cabo Verde também está fazendo história na competição. A seleção disputa a sua primeira Copa do Mundo e, até o momento, ainda está invicta no torneio, com três empates. A equipe africana conseguiu segurar a Espanha em um empate sem gols na estreia, com grande destaque para o goleiro Vozinha, e depois conquistou mais dois pontos contra Uruguai e Arábia Saudita, o suficiente para ficar em segundo lugar do Grupo H.

Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Cabo Verde

Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)

🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Argentina

E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro M.

Técnico: Lionel Scaloni.

🔴 Cabo Verde

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.

Técnico: Bubista.

Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Argentina x Cabo Verde

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