logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 21:00
Favorite o Lance! no Google
Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

continua após a publicidade
  • Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Lionel Messi no filme do Homem-Aranha? Entenda novo teaser

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias
  • O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP

    Antes de definição do confronto do mata-mata, Vozinha queria jogar contra Messi: ‘O melhor’

    Copa do Mundo
    Há 4 dias
  • Diney Borges em ação por Cabo Verde no empate contra o Uruguai, na Copa do Mundo

    Jogador de Cabo Verde sobre jogo contra Messi: ‘Espero que não esteja inspirado’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ficha do jogo

    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    cabo verde
    CPV
    Copa do Mundo
    16-avos de final
    Data e Hora
    sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
    Local
    Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Drew Fischer (CAN)
    Assistentes
    Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    Var
    ainda não divulgado.
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Após ser campeã da Copa do Mundo de 2022, a Argentina está tendo um ótimo rendimento no Mundial de 2026, sendo liderada por Lionel Messi. Contra a Argélia, na partida de estreia, o craque argentino marcou o seu primeiro hat-trick em partidas do torneio e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição (16 gols). Na partida seguinte, contra a Áustria, voltou a marcar (duas vezes) e superou o alemão, isolando-se no topo do recorde.

  • Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.

    Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Entenda

    Fora de Campo
    Há 33 minutos
  • Klopp olha para o troféu da Champions

    Altos valores e negócio com a Red Bull: as dificuldades da Alemanha para contratar Klopp

    Futebol Internacional
    Há 44 minutos
  • Yamal em preparação antes de atuar pela Espanha.

    Yamal mostra indiferença sobre duelo com Cristiano Ronaldo na Copa: 'Tanto faz'

    Copa do Mundo 2026
    Há 48 minutos

    • Na última rodada da fase de grupos, Messi começou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo. Contudo, o camisa 10 da Argentina balançou as redes em cobrança de falta e quebrou mais um recorde: fez gol pelo sétimo jogo de Copa do Mundo consecutivo, o que nenhum outro jogador conseguiu fazer na história. Jairzinho e Just Fontaine chegaram a marcar gols em seis partidas seguidas nos Mundiais de 1970 e 1958, respectivamente. O gol também fez o argentino ampliar o recorde de mais gols na história da competição, com 19 bolas na rede em Copas do Mundo.

    continua após a publicidade

    Em um contexto completamente diferente, o Cabo Verde também está fazendo história na competição. A seleção disputa a sua primeira Copa do Mundo e, até o momento, ainda está invicta no torneio, com três empates. A equipe africana conseguiu segurar a Espanha em um empate sem gols na estreia, com grande destaque para o goleiro Vozinha, e depois conquistou mais dois pontos contra Uruguai e Arábia Saudita, o suficiente para ficar em segundo lugar do Grupo H.

    Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)
    🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

    continua após a publicidade

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina
    E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro M.
    Técnico: Lionel Scaloni.

    🔴 Cabo Verde
    Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.
    Técnico: Bubista.

    Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Argentina e Cabo Verde se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Argentina x Cabo Verde
    ⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Argentina x Cabo Verde @1.52
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    João Fonseca bate de direita na estreia de Wimbledon contra o espanhol Agut

    Tênis

    João Fonseca x Safiullin: horário e onde assistir à terceira rodada de Wimbledon

    Há 1 hora
    Escudos de Flamengo e River Plate

    Onde Assistir

    Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Há 5 horas
    A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

    Mais Esportes

    Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam semifinal do WTT Smash; veja onde assistir

    Há 7 horas
    Não usar

    Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (02/07)

    Há 12 horas
    Lamine Yamal durante a partida entre Espanha e Uruguai

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/07/2026)

    Há 15 horas
    Suíça x Argélia

    Copa do Mundo 2026

    Suíça × Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Há 21 horas
    Mais LANCE!
    Portugal x Croácia pelos 16 avos da Copa do Mundo.

    Portugal × Croácia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Espanha x Áustria

    Espanha × Áustria: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    De unifomre vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01/07)

    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    João Fonseca x De Jong na segunda rodada de Wimbledon; horário e onde assistir

    Jude Bellingham comemora gol em contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (01/07/2026)

    Estados Unidos e Bósnia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Estados Unidos x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Bélgica e Senegal se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Bélgica x Senegal: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Inglaterra e RD Congo se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Inglaterra x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30/6)

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (30/06/2026)

    México e Equador se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    México x Equador: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    França e Suécia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    França x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo