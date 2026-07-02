Austrália x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo
Austrália e Egito se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A seleção da Austrália estreou na Copa com vitória, ao bater a Turquia por 2 a 0. Contudo, os australianos perderam a partida seguinte para os Estados Unidos, também por 2 a 0. Na rodada final, um empate sem gols com a equipe do Paraguai garantiu a classificação do time em segundo lugar do Grupo D.
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O Egito também se classificou com a segunda colocação do seu grupo. A seleção do país empatou a partida de estreia contra a Bélgica, mas venceu a Nova Zelândia na sequência para abrir quatro pontos e ficar próxima da classificação. Na última rodada, empatou com o Irã e garantiu a vaga, deixando os iranianos em terceiro lugar e fora do mata-mata do torneio.
Tudo sobre Austrália x Egito (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Austrália 🆚 Egito
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 15h (de Brasília).
📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Nicolas Taran (URU)
🖥️ VAR: ainda não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 Austrália
Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe.
Técnico: Tony Popović.
🔴 Egito
Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush.
Técnico: Hossam Hassan.
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