Austrália x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

Austrália e Egito se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo AUS EGY Copa do Mundo 16-avos de final Data e Hora sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 15h (de Brasília) Local AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA) Árbitro Gustavo Tejera (URU) Assistentes Carlos Barreiro (URU) e Nicolas Taran (URU) Var ainda não divulgado. Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A seleção da Austrália estreou na Copa com vitória, ao bater a Turquia por 2 a 0. Contudo, os australianos perderam a partida seguinte para os Estados Unidos, também por 2 a 0. Na rodada final, um empate sem gols com a equipe do Paraguai garantiu a classificação do time em segundo lugar do Grupo D.

O Egito também se classificou com a segunda colocação do seu grupo. A seleção do país empatou a partida de estreia contra a Bélgica, mas venceu a Nova Zelândia na sequência para abrir quatro pontos e ficar próxima da classificação. Na última rodada, empatou com o Irã e garantiu a vaga, deixando os iranianos em terceiro lugar e fora do mata-mata do torneio.

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Tudo sobre Austrália x Egito (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Austrália 🆚 Egito

Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 15h (de Brasília).

📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Nicolas Taran (URU)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢 Austrália

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe.

Técnico: Tony Popović.

🔴 Egito

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush.

Técnico: Hossam Hassan.

Austrália e Egito se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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