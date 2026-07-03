Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (3) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, fase que segue definindo os classificados às oitavas de final. Argentina, Colômbia e Egito tentam confirmar o bom desempenho apresentado na fase de grupos, enquanto Cabo Verde, Gana e Austrália buscam manter vivas as campanhas no Mundial em mais um dia decisivo do mata-mata.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 2 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
15h – Austrália x Egito – CazéTV, Globo e Sportv
19h – Argentina x Cabo Verde – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT
22h30 – Colômbia x Gana – CazéTV
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3)Há 32 minutos
Onde Assistir
Colômbia x Gana: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 7 horas
Onde Assistir
Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 9 horas
Tênis
João Fonseca x Safiullin: horário e onde assistir à terceira rodada de WimbledonHá 10 horas
Onde Assistir
Austrália x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 10 horas
Onde Assistir
Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistosoHá 14 horas
Mais LANCE!