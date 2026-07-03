Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (3) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, fase que segue definindo os classificados às oitavas de final. Argentina, Colômbia e Egito tentam confirmar o bom desempenho apresentado na fase de grupos, enquanto Cabo Verde, Gana e Austrália buscam manter vivas as campanhas no Mundial em mais um dia decisivo do mata-mata.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 2 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

15h – Austrália x Egito – CazéTV, Globo e Sportv

19h – Argentina x Cabo Verde – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

22h30 – Colômbia x Gana – CazéTV

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Salah na partida entre Egito e Irã pela Copa do Mundo (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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