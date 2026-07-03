Pacto de Portugal na Copa: 'Queremos dar este troféu ao Cristiano' Elenco de Portugal quer o título inédito da Copa do Mundo para Cristiano Ronaldo

A vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia, que garantiu a classificação da Seleção das Quinas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por forte emoção, principalmente nos minutos finais. Além do alívio e da celebração pela vaga no mata-mata, o clima na zona mista foi de profunda união e propósito coletivo. Foi nesse cenário que o atacante Rafael Leão traduziu o sentimento do grupo ao destacar o foco em um objetivo histórico para o elenco: coroar a carreira de Cristiano Ronaldo.

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- Queremos dar este troféu ao Cristiano, que é o único que lhe falta. Durante a preparação, ele deu sempre o máximo e tentamos sempre ajudar, porque nos momentos decisivos ele não falha, mesmo com as críticas.

Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

Ainda no clima de vínculo entre o elenco, o atacante realçou o esforço dos jogadores, titulares e reservas, e prestou uma homenagem a Diogo Jota: "A nossa estrela que está lá em cima, tenho certeza de que nos ajudou". Jota faleceu há um ano, em um acidente de carro, e vem recebendo homenagens do elenco português durante todo o Mundial.

O jogador ainda destacou o espírito e crença da equipe para conseguir o resultado positivo. Leão, que deu a assistência para o gol da vitória, complementa: "Senti cansaço, mas quando a equipe está neste espírito, o cansaço desaparece. Foi isso que nos deu a vitória, nós sempre acreditamos."

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O atacante também elogiou a partida da Croácia, mas disse que a seleção portuguesa mereceu avançar de fase. Já pensando no próximo confronto, Rafael Leão projeta um jogo difícil contra a Espanha, campeã da última Eurocopa, mas afirma: "Nós somos Portugal e vamos entrar para ganhar. Temos jogadores que podem fazer a diferença."

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Cristiano Ronaldo na fase de grupos da Copa

Antes do mata-mata começar, o desempenho de Cristiano Ronaldo na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foi uma história de dois extremos, e rendeu críticas da imprensa e de ex-colegas de profissão, como Diego Forlán. A estreia veio com uma atuação abaixo do esperado no empate com a República Democrática do Congo. Cristiano não marcou e chegou a uma sequência de dez jogos consecutivos sem gols em partidas de Copas do Mundo ou Eurocopa.

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Além disso, o atacante jogou a partida inteira e teve apenas 25 toques na bola, um número inferior ao registrado por Francisco Conceição, que entrou como reserva durante a partida, além do goleiro Diogo Costa. No último amistoso pré-Copa, contra a Nigéria, CR7 também foi criticado pelo baixo desempenho e rendimento, perdendo chances claras de gol.

Na segunda rodada, o atacante de Portugal se recuperou ao marcar dois gols em uma convincente vitória por 5 a 0 contra o Uzbequistão. Após a partida, Cristiano chegou a afirmar que estava "de volta". No entanto, voltou a ter uma atuação abaixo do esperado na última rodada da fase de grupos, no empate sem gols com a Colômbia, o que fez a seleção portuguesa se classificar em segundo no Grupo K.

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