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Paraguai x França: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:00
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Paraguai e França se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Paraguai e França se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    PARAGUAI
    PAR
    FRANÇA
    FRA
    Copa do Mundo
    oitavas de final
    Data e Hora
    sábado, 4 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    Local
    Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Ilgiz Tantashev (UZB)
    Assistentes
    Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
    Var
    Juan Lara (CHI)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Paraguai protagonizou a primeira grande "zebra" do mata-mata da Copa de 2026 ao eliminar a Alemanha nos 16-avos de final. A equipe paraguaia conseguiu segurar um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, levando a decisão para os pênaltis. Contando com o brilhantismo do goleiro Orlando Gill, que pegou duas cobranças, a seleção sul-americana avançou para as oitavas.

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    • Para Didier Deschamps, a classificação sul-americana não pode ser tratada como surpresa isolada. "Existe esse DNA sul-americano: é pegado, sólido nos duelos. Mas eles também têm bons jogadores. Ninguém se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo por acaso", comentou o treinador francês.

    Já a França venceu a Suécia com tranquilidade nos 16-avos de final da Copa, por 3 a 0. Na fase de grupos, a equipe já impressionava pela força ofensiva apresentada. Os comandados de Didier Deschamps encerraram a primeira fase com dez gols marcados, desempenho que remete imediatamente à geração de Raymond Kopa e Just Fontaine na Copa da Suécia, em 1958. Naquela edição, os franceses balançaram as redes onze vezes nos três primeiros jogos.

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    Tudo sobre Paraguai x França (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Paraguai 🆚 França
    Copa do Mundo 2026 – oitavas de final

    📆 Data e horário: sábado, 4 de julho de 2026, às 18h (de Brasília).
    📍 Local: Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
    🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
    🖥️ VAR: Juan Lara (CHI).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Paraguai
    Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso.
    Técnico: Gustavo Alfaro.

    🔵 França
    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.
    Técnico: Didier Deschamps.

    Paraguai e França se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Paraguai e França se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Paraguai x França
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