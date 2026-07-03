Paraguai x França: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo
Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos, para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Paraguai protagonizou a primeira grande "zebra" do mata-mata da Copa de 2026 ao eliminar a Alemanha nos 16-avos de final. A equipe paraguaia conseguiu segurar um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, levando a decisão para os pênaltis. Contando com o brilhantismo do goleiro Orlando Gill, que pegou duas cobranças, a seleção sul-americana avançou para as oitavas.
Para Didier Deschamps, a classificação sul-americana não pode ser tratada como surpresa isolada. "Existe esse DNA sul-americano: é pegado, sólido nos duelos. Mas eles também têm bons jogadores. Ninguém se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo por acaso", comentou o treinador francês.
Já a França venceu a Suécia com tranquilidade nos 16-avos de final da Copa, por 3 a 0. Na fase de grupos, a equipe já impressionava pela força ofensiva apresentada. Os comandados de Didier Deschamps encerraram a primeira fase com dez gols marcados, desempenho que remete imediatamente à geração de Raymond Kopa e Just Fontaine na Copa da Suécia, em 1958. Naquela edição, os franceses balançaram as redes onze vezes nos três primeiros jogos.
Tudo sobre Paraguai x França (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Paraguai 🆚 França
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: sábado, 4 de julho de 2026, às 18h (de Brasília).
📍 Local: Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
🚩 Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Paraguai
Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso.
Técnico: Gustavo Alfaro.
🔵 França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.
Técnico: Didier Deschamps.
Paraguai x França
💸 MELHOR PALPITE: Aposte em Mbappé para marcar a qualquer altura em Paraguai x França @1.54
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Onde Assistir
Canadá x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (03/07)Há 11 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026)Há 14 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3)Há 14 horas
Onde Assistir
Colômbia x Gana: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 21 horas
Onde Assistir
Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 23 horas
Mais LANCE!