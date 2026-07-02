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Colômbia x Gana: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 22:30
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Colômbia e Gana se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Colômbia e Gana se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Colômbia e Gana se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 22h30 (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Colômbia conseguiu superar Portugal na disputa pelo primeiro lugar do Grupo K da Copa do Mundo. A seleção sul-americana venceu as suas duas primeiras partidas, contra Uzbequistão e RD Congo, e empatou em 0 a 0 com a equipe portuguesa. Como os portugueses não saíram do empate com o time africano, a Colômbia garantiu a liderança do grupo.

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    • Gana ficou com o terceiro lugar do Grupo L, já que venceu a estreia contra o Panamá e empatou com a Inglaterra, mas perdeu para a Croácia em um confronto direto por uma das duas primeiras posições do grupo. Contudo, a seleção africana garantiu a vaga entre as melhores terceiras colocadas.

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    Tudo sobre Colômbia x Gana (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Colômbia 🆚 Gana
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 22h30 (de Brasília).
    📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Colômbia
    Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.
    Técnico: Néstor Lorenzo.

    🔴 Gana
    Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew.
    Técnico: Carlos Queiroz.

    Colômbia e Gana se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Colômbia e Gana se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Colômbia x Gana
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