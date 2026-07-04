Goleiros de México e Espanha miram recorde das Copas do Mundo
Outras marcas de Unai Simón e da Seleção Brasileira também se destacam
Após se classificarem para as oitavas de final, Tala Rangel e Unai Simón, goleiros do México e da Espanha, respectivamente, completaram mais uma partida sem sofrer gols. Os dois arqueiros já haviam passado toda a fase de grupos sem serem batidos. Caso façam mais um "clean sheet" na Copa do Mundo de 2026, irão igualar o recorde da competição.
O México venceu a África do Sul por 2 a 0, a Coreia do Sul por 1 a 0 e a Tchéquia por 3 a 0 na primeira fase. No mata-mata, eliminou a equipe do Equador por 2 a 0. O próximo jogo da equipe será contra a Inglaterra, no Estádio Azteca, pelas oitavas de final. Já a Espanha empatou com Cabo Verde na estreia em uma partida sem gols e venceu a Arábia Saudita por 4 a 0, o Uruguai por 1 a 0 e, nos 16 avos de final, a Áustria por 3 a 0. Nas oitavas, os espanhóis enfrentarão Portugal.
Recordes de goleiros nas Copas do Mundo
Atualmente, o recorde de mais partidas sem tomar gol em uma única edição de Copa do Mundo está dividido entre cinco goleiros: Iker Casillas (Espanha, 2010), Gianluigi Buffon (Itália, 2006), Oliver Kahn (Alemanha, 2002), Fabien Barthez (França, 1998) e Walter Zenga (Itália, 1990). Em todas essas edições, o país chegou ao menos à semifinal do Mundial.
No entanto, no que se refere aos goleiros com mais tempo sem levar gols em Copas, Unai Simón já está no topo, com 519 minutos consecutivos. O arqueiro ultrapassou a marca de Walter Zenga, que ficou 517 minutos seguidos sem sofrer gols em 1990. Isso é possível, mesmo sem o espanhol ter alcançado os "clean sheets" da edição atual, porque a marca também considera a Copa do Mundo de 2022, quando a Espanha não sofreu gols contra Marrocos, mas foi eliminada nos pênaltis.
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Em jogos totais, Fabien Barthez e Peter Shilton lideram o ranking, com 10 partidas sem serem vazados em 17 atuações. Entre as equipes, a recordista é a Seleção Brasileira. Com a vitória contra a Escócia por 3 a 0, o Brasil se tornou o primeiro país a alcançar 50 jogos sem gols sofridos em Copas.
Presente nas 23 edições do torneio, a média de gols sofridos pela Amarelinha em Mundiais é inferior a um por partida. Destes 50 jogos, cerca de 70% têm a marca de cinco goleiros: Emerson Leão (1974 e 1978) e Taffarel (1990, 1994 e 1998) não foram vazados em oito confrontos; Alisson (2018, 2022 e 2026) e Gilmar (1958, 1962 e 1966) em sete, enquanto Carlos (1986) tem quatro embates com a meta invicta.
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Quando jogam México e Espanha na Copa?
O México disputa uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo no próximo domingo (5), às 21h (de Brasília), contra a Inglaterra. A partida será disputada no Estádio Azteca, local em que a seleção mexicana nunca perdeu uma partida em Mundiais, e terá transmissão da CazéTV.
Na segunda-feira (6), Espanha e Portugal jogam pelo duelo das oitavas de final. A partida está marcada para 16h (de Brasília) e terá transmissão de Globo, Sportv, ge tv e CazéTV.
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