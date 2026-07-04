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Goleiros de México e Espanha miram recorde das Copas do Mundo

Outras marcas de Unai Simón e da Seleção Brasileira também se destacam

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
04/07/2026 12:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Guillermo Ochoa é saudado pelo goleiro Raul Rangel
Guillermo Ochoa é saudado pelo goleiro Raul Rangel (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Após se classificarem para as oitavas de final, Tala Rangel e Unai Simón, goleiros do México e da Espanha, respectivamente, completaram mais uma partida sem sofrer gols. Os dois arqueiros já haviam passado toda a fase de grupos sem serem batidos. Caso façam mais um "clean sheet" na Copa do Mundo de 2026, irão igualar o recorde da competição.

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    • O México venceu a África do Sul por 2 a 0, a Coreia do Sul por 1 a 0 e a Tchéquia por 3 a 0 na primeira fase. No mata-mata, eliminou a equipe do Equador por 2 a 0. O próximo jogo da equipe será contra a Inglaterra, no Estádio Azteca, pelas oitavas de final. Já a Espanha empatou com Cabo Verde na estreia em uma partida sem gols e venceu a Arábia Saudita por 4 a 0, o Uruguai por 1 a 0 e, nos 16 avos de final, a Áustria por 3 a 0. Nas oitavas, os espanhóis enfrentarão Portugal.

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    Recordes de goleiros nas Copas do Mundo

    Atualmente, o recorde de mais partidas sem tomar gol em uma única edição de Copa do Mundo está dividido entre cinco goleiros: Iker Casillas (Espanha, 2010), Gianluigi Buffon (Itália, 2006), Oliver Kahn (Alemanha, 2002), Fabien Barthez (França, 1998) e Walter Zenga (Itália, 1990). Em todas essas edições, o país chegou ao menos à semifinal do Mundial.

    No entanto, no que se refere aos goleiros com mais tempo sem levar gols em Copas, Unai Simón já está no topo, com 519 minutos consecutivos. O arqueiro ultrapassou a marca de Walter Zenga, que ficou 517 minutos seguidos sem sofrer gols em 1990. Isso é possível, mesmo sem o espanhol ter alcançado os "clean sheets" da edição atual, porque a marca também considera a Copa do Mundo de 2022, quando a Espanha não sofreu gols contra Marrocos, mas foi eliminada nos pênaltis.

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  • Cristiano Ronado aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação a Diogo Jota.

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    • Unai Simón, da Espanha, quebrou recorde na Copa do Mundo (Foto: Etienne Laurent/AFP)
    Unai Simón, da Espanha, quebrou recorde na Copa do Mundo após partida contra a Áustria (Foto: Etienne Laurent/AFP)

    Em jogos totais, Fabien Barthez e Peter Shilton lideram o ranking, com 10 partidas sem serem vazados em 17 atuações. Entre as equipes, a recordista é a Seleção Brasileira. Com a vitória contra a Escócia por 3 a 0, o Brasil se tornou o primeiro país a alcançar 50 jogos sem gols sofridos em Copas.

    Presente nas 23 edições do torneio, a média de gols sofridos pela Amarelinha em Mundiais é inferior a um por partida. Destes 50 jogos, cerca de 70% têm a marca de cinco goleiros: Emerson Leão (1974 e 1978) e Taffarel (1990, 1994 e 1998) não foram vazados em oito confrontos; Alisson (2018, 2022 e 2026) e Gilmar (1958, 1962 e 1966) em sete, enquanto Carlos (1986) tem quatro embates com a meta invicta.

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    Quando jogam México e Espanha na Copa?

    O México disputa uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo no próximo domingo (5), às 21h (de Brasília), contra a Inglaterra. A partida será disputada no Estádio Azteca, local em que a seleção mexicana nunca perdeu uma partida em Mundiais, e terá transmissão da CazéTV.

    Na segunda-feira (6), Espanha e Portugal jogam pelo duelo das oitavas de final. A partida está marcada para 16h (de Brasília) e terá transmissão de Globo, Sportv, ge tv e CazéTV.

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