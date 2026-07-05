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De la Fuente exalta CR7 e projeta duelo equilibrado entre Espanha e Portugal

Técnico espanhol pede tranquilidade para Lamine Yamal e acredita que confronto pelas oitavas da Copa será decidido nos detalhes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 18:26
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La Fuente, técnico da Espanha, concede entrevista coletiva
La Fuente, técnico de Espanha, concede entrevista coletiva (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images via AFP)

O técnico Luis de la Fuente afirmou que espera um confronto equilibrado entre Espanha e Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (5), em Dallas, o treinador destacou a qualidade da equipe portuguesa, elogiou Cristiano Ronaldo e afirmou que a classificação deve ser definida nos detalhes.

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    Cristiano recebe elogios do treinador

    Ao analisar o principal jogador da seleção portuguesa, Luis de la Fuente destacou a longevidade e a capacidade decisiva de Cristiano Ronaldo, além de afirmar que a Espanha precisará manter atenção constante ao atacante durante toda a partida.

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    — Sou um admirador de Cristiano. Admiro pessoas com caráter, ambição e vontade de evoluir. É um jogador que obriga qualquer equipe a estar sempre atenta. Ele é o melhor nas áreas onde as partidas são decididas. Eu preferia que ele não jogasse, mas acredito que vai jogar.

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    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

    Lamine Yamal é tratado com cautela

    Outro tema abordado foi o duelo entre Lamine Yamal e o lateral Nuno Mendes, um dos confrontos individuais mais aguardados do jogo. O treinador ressaltou a qualidade do defensor português e afirmou que a comissão técnica tem trabalhado para manter o jovem atacante espanhol tranquilo antes da decisão.

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    Além disso, De la Fuente destacou que Lamine demonstra maturidade para lidar com a pressão de disputar uma partida decisiva.

    Nuno cria dificuldades para muitos jogadores. É muito bom. Sempre conversamos com Lamine para transmitir tranquilidade. Não queremos que ele jogue com ansiedade. Vejo Lamine cada dia mais motivado. Ele gosta desse tipo de jogo, da responsabilidade e de estar em evidência. O importante é manter zero ansiedade e 100% de motivação.

    Yamal em preparação antes de atuar pela Espanha.
    Yamal em atuação pela Espanha antes de partida da Copa. (Imagem: Francois Nel/Getty Images/AFP)

    Treinador prevê confronto decidido nos detalhes

    Para Luis de la Fuente, o equilíbrio entre as duas seleções faz com que pequenos detalhes possam definir a vaga nas quartas de final. O treinador lembrou que Espanha e Portugal se conhecem bem e avaliou que o duelo será diferente da final da Liga das Nações, disputada anteriormente entre as equipes.

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    — Amanhã enfrentaremos duas equipes muito parecidas. Veremos quem conseguirá inclinar a balança a seu favor. Conhecer melhor o adversário sempre ajuda. Será uma partida muito diferente e acredito que será decidida por pequenos detalhes.

    Comparação com a geração campeã de 2010

    Questionado sobre as comparações entre a atual seleção espanhola e a equipe campeã da Copa do Mundo de 2010, De la Fuente considerou o paralelo um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo grupo, mas ressaltou que ainda falta conquistar o principal objetivo.

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    — Ser comparado a uma geração tão brilhante é uma honra. A única coisa que falta para este grupo é conquistar uma Copa do Mundo. Estamos no caminho, embora saibamos o quanto isso é difícil.

    Baena, Oyarzabal, Rodri e Cucurella comemorando gol da Espanha
    Espanha venceu a Áustria e avançou na Copa do Mundo (Foto: Etienne Laurent / AFP)

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