De la Fuente exalta CR7 e projeta duelo equilibrado entre Espanha e Portugal
Técnico espanhol pede tranquilidade para Lamine Yamal e acredita que confronto pelas oitavas da Copa será decidido nos detalhes
O técnico Luis de la Fuente afirmou que espera um confronto equilibrado entre Espanha e Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (5), em Dallas, o treinador destacou a qualidade da equipe portuguesa, elogiou Cristiano Ronaldo e afirmou que a classificação deve ser definida nos detalhes.
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Cristiano recebe elogios do treinador
Ao analisar o principal jogador da seleção portuguesa, Luis de la Fuente destacou a longevidade e a capacidade decisiva de Cristiano Ronaldo, além de afirmar que a Espanha precisará manter atenção constante ao atacante durante toda a partida.
— Sou um admirador de Cristiano. Admiro pessoas com caráter, ambição e vontade de evoluir. É um jogador que obriga qualquer equipe a estar sempre atenta. Ele é o melhor nas áreas onde as partidas são decididas. Eu preferia que ele não jogasse, mas acredito que vai jogar.
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Lamine Yamal é tratado com cautela
Outro tema abordado foi o duelo entre Lamine Yamal e o lateral Nuno Mendes, um dos confrontos individuais mais aguardados do jogo. O treinador ressaltou a qualidade do defensor português e afirmou que a comissão técnica tem trabalhado para manter o jovem atacante espanhol tranquilo antes da decisão.
Além disso, De la Fuente destacou que Lamine demonstra maturidade para lidar com a pressão de disputar uma partida decisiva.
— Nuno cria dificuldades para muitos jogadores. É muito bom. Sempre conversamos com Lamine para transmitir tranquilidade. Não queremos que ele jogue com ansiedade. Vejo Lamine cada dia mais motivado. Ele gosta desse tipo de jogo, da responsabilidade e de estar em evidência. O importante é manter zero ansiedade e 100% de motivação.
Treinador prevê confronto decidido nos detalhes
Para Luis de la Fuente, o equilíbrio entre as duas seleções faz com que pequenos detalhes possam definir a vaga nas quartas de final. O treinador lembrou que Espanha e Portugal se conhecem bem e avaliou que o duelo será diferente da final da Liga das Nações, disputada anteriormente entre as equipes.
— Amanhã enfrentaremos duas equipes muito parecidas. Veremos quem conseguirá inclinar a balança a seu favor. Conhecer melhor o adversário sempre ajuda. Será uma partida muito diferente e acredito que será decidida por pequenos detalhes.
Comparação com a geração campeã de 2010
Questionado sobre as comparações entre a atual seleção espanhola e a equipe campeã da Copa do Mundo de 2010, De la Fuente considerou o paralelo um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo grupo, mas ressaltou que ainda falta conquistar o principal objetivo.
— Ser comparado a uma geração tão brilhante é uma honra. A única coisa que falta para este grupo é conquistar uma Copa do Mundo. Estamos no caminho, embora saibamos o quanto isso é difícil.
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