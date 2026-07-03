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Tuchel critica Fifa e alega desvantagem da Inglaterra na Copa do Mundo

Treinador afirma que protocolo da entidade impediu plano de aclimatação da seleção inglesa contra altitude

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 12:56
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Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo
Thomas Tuchel em entrevista coletiva pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A preparação da Inglaterra para o duelo contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ganhou um novo obstáculo fora das quatro linhas. Às vésperas da partida deste domingo (5), no Estádio Azteca, Thomas Tuchel criticou uma regra da Fifa que, segundo ele, impede a seleção inglesa de adotar a estratégia considerada ideal para minimizar os efeitos da altitude da Cidade do México. O treinador classificou a situação como uma "enorme desvantagem" diante dos anfitriões, acostumados a atuar a mais de 2.200 metros acima do nível do mar.

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    Além da preocupação com as condições físicas dos jogadores, Tuchel revelou que o volante Declan Rice disputou boa parte da vitória por 2 a 1 sobre a RD Congo, pela segunda fase, convivendo com fortes dores provocadas por um problema neurológico na coxa. O técnico, porém, acredita que o meio-campista estará disponível para enfrentar os mexicanos.

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    Tuchel critica protocolo da Fifa

    Segundo o treinador, a Federação Inglesa de Futebol (FA) realizou estudos sobre os efeitos da altitude e consultou especialistas de outras modalidades esportivas para definir a melhor estratégia de adaptação. A conclusão foi que o ideal seria chegar à Cidade do México cerca de dez dias antes da partida ou, caso isso não fosse possível, desembarcar apenas poucas horas antes do jogo.

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    • No entanto, uma regra da Fifa determina que, a partir das oitavas de final, as seleções devem realizar o treino oficial no dia anterior ao confronto em um centro de treinamento próximo ao estádio da partida, obrigando a Inglaterra a viajar com antecedência.

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    — A recomendação é viajar dez dias antes, o que é impossível para nós, ou viajar em cima da hora, o que não é permitido pela Fifa. Conversamos com equipes acostumadas a essas condições e elas disseram que, quando não conseguem se adaptar, chegam o mais tarde possível no dia do jogo. Precisamos encontrar um meio-termo, mas isso continua sendo uma desvantagem.

    Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Ao ser questionado se considerava a situação injusta, Tuchel foi direto e ainda destacou que a altitude altera o comportamento da bola e pode influenciar diretamente o jogo.

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    — Sim, é uma enorme vantagem para o México. A bola vai voar de maneira diferente. Talvez percorra cinco jardas a mais. É algo difícil e precisamos adquirir essa experiência.

    Rice atuou com fortes dores

    Tuchel também atualizou a situação física de Declan Rice, um dos principais jogadores da Inglaterra na Copa do Mundo. O volante convive desde o fim do ano passado com dores de origem neurológica na coxa e voltou a sentir o problema durante a partida contra a RD Congo.

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    Segundo o treinador, Rice permaneceu em campo mesmo com bastante desconforto e só deixou a partida nos minutos finais. Apesar do problema, Tuchel demonstrou confiança de que o volante terá condições de atuar nas oitavas de final.

    — Perguntei ao Declan como ele estava. Ele respondeu: "Consigo fazer isso pela equipe, mas estou com muita dor". Quando o Declan diz que está com muita dor, você sabe que ele realmente está sofrendo. Ele ficou agradecido por termos feito a substituição, mas depois afirmou que não é uma lesão. É uma dor neuropática e acredito que ele vai se recuperar.

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    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Inglaterra também monitora segurança

    Além da preocupação com a altitude, a comissão técnica inglesa também acompanha as medidas de segurança antes da chegada à Cidade do México. O tema ganhou força depois que o Equador reclamou à Fifa de fogos de artifício disparados durante a madrugada em frente ao hotel da delegação antes do duelo contra os mexicanos.

    Questionado sobre a possibilidade de um episódio semelhante ocorrer com a Inglaterra, Tuchel afirmou que a equipe está preparada. Ao ser perguntado se os jogadores usarão protetores auriculares para minimizar possíveis barulhos durante a noite, respondeu de forma bem-humorada.

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    — Estamos preparados para isso, mas o que podemos fazer? Sim, vamos providenciar. Estou preparado para tudo.

    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Thomas Tuchel em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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