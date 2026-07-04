Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França
Vitórias dos franceses e marroquinos abriram as oitavas de final
Chegou ao fim mais um dia o primeiro dia das oitavas de final da Copa do Mundo, e o chaveamento das quartas ganhou novos integrantes. Neste sábado (4), Marrocos e França venceram seus compromissos e avançaram para a próxima fase do Mundial. Os marroquinos superaram o Canadá por 3 a 0, enquanto os franceses derrotaram o Paraguai por 1 a 0.
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Confira o chaveamento abaixo:
Como foram os jogos da Copa do Mundo neste sábado (4)
Marrocos derrotou o Canadá por 3 a 0, no NRG Stadium, em Houston (EUA), e conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, Ounahi decidiu a partida com dois gols na etapa final. Nos acréscimos, Rahimi fechou o placar para garantir a vaga dos Leões do Atlas.
A França venceu o Paraguai por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e também avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Em um duelo de poucas oportunidades, Mbappé marcou o único gol da partida ao converter um pênalti no segundo tempo. A seleção francesa dominou a posse de bola durante o confronto e confirmou a classificação para enfrentar Marrocos na próxima fase.
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