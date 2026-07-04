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Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França

Vitórias dos franceses e marroquinos abriram as oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 20:14
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O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Chegou ao fim mais um dia o primeiro dia das oitavas de final da Copa do Mundo, e o chaveamento das quartas ganhou novos integrantes. Neste sábado (4), Marrocos e França venceram seus compromissos e avançaram para a próxima fase do Mundial. Os marroquinos superaram o Canadá por 3 a 0, enquanto os franceses derrotaram o Paraguai por 1 a 0.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

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    Confira o chaveamento abaixo:

    Chaveamento da Copa do Mundo de 2026
    Chaveamento da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lance!)

    Como foram os jogos da Copa do Mundo neste sábado (4)

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

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    • Marrocos derrotou o Canadá por 3 a 0, no NRG Stadium, em Houston (EUA), e conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, Ounahi decidiu a partida com dois gols na etapa final. Nos acréscimos, Rahimi fechou o placar para garantir a vaga dos Leões do Atlas.

    A França venceu o Paraguai por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e também avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Em um duelo de poucas oportunidades, Mbappé marcou o único gol da partida ao converter um pênalti no segundo tempo. A seleção francesa dominou a posse de bola durante o confronto e confirmou a classificação para enfrentar Marrocos na próxima fase.

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