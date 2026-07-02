Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (02/07) Espanha e Portugal entram em campo por vaga nas oitavas e são os destaques do dia

A Copa do Mundo dá sequência nesta quinta-feira (2) aos 16-avos de final com mais três confrontos que definem classificados às oitavas de final. Espanha, Portugal e Suíça entram em campo diante de Áustria, Croácia e Argélia, respectivamente.

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Depois de mais uma sequência de duelos eliminatórios, a quinta-feira reserva partidas entre seleções tradicionais do futebol europeu e adversários que chegam embalados pela campanha na fase de grupos. A Espanha tenta manter a campanha invicta diante da Áustria, Portugal mede forças com a experiente Croácia, enquanto Suíça e Argélia fecham a programação em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (2), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – Espanha x Áustria – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Portugal x Croácia – CazéTV

0h – Suíça x Argélia – CazéTV

Cristiano Ronaldo em ação no jogo de Portugal contra Colômbia pela Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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