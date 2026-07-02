Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam semifinal do WTT Smash; veja onde assistir
Brasileiros encaram dupla chiensa nesta quinta feira (02)
Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam mais uma vaga em decisão no circuito mundial de tênis de mesa. Nesta quinta-feira (2), por volta das 19h (horário de Brasília), os brasileiros enfrentam os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha pela semifinal das duplas mistas do WTT Smash dos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV, sportv, do canal oficial da WTT no YouTube e da plataforma WTT TV.
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A dupla brasileira garantiu presença entre as quatro melhores da competição após vencer os norte-americanos Jishan Liang e Sally Moyland por 3 sets a 2, em um duelo equilibrado disputado na quarta-feira (1º).
Além da campanha nas duplas mistas, Hugo Calderano também segue vivo na chave de simples do WTT Smash. O brasileiro encara o japonês Hiroto Shinozuka pelas oitavas de final nesta sexta-feira (3), às 18h (de Brasília) aproximadamente.
Hugo e Bruna chegam embalados em busca de mais uma decisão de Grand Smash. Em fevereiro, a dupla conquistou o título do Singapore Smash e se tornou a primeira parceria das Américas campeã de um torneio dessa categoria.
🏐✅ Ficha técnica
WTT Smash Estados Unidoa
Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Wang Chuqin e Sun Yingsha
📅 Data e horário: quinta-feira, 2 de julho, por volta das 19h (de Brasília)
📍 Local: Estados Unidos
📺 Onde assistir: CazéTV, sportv, canal oficial da WTT no YouTube e WTT TV.
🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano
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