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Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam semifinal do WTT Smash; veja onde assistir

Brasileiros encaram dupla chiensa nesta quinta feira (02)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 14:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam mais uma vaga em decisão no circuito mundial de tênis de mesa. Nesta quinta-feira (2), por volta das 19h (horário de Brasília), os brasileiros enfrentam os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha pela semifinal das duplas mistas do WTT Smash dos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV, sportv, do canal oficial da WTT no YouTube e da plataforma WTT TV.

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    A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
    A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

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    Além da campanha nas duplas mistas, Hugo Calderano também segue vivo na chave de simples do WTT Smash. O brasileiro encara o japonês Hiroto Shinozuka pelas oitavas de final nesta sexta-feira (3), às 18h (de Brasília) aproximadamente.

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    Hugo e Bruna chegam embalados em busca de mais uma decisão de Grand Smash. Em fevereiro, a dupla conquistou o título do Singapore Smash e se tornou a primeira parceria das Américas campeã de um torneio dessa categoria.

    🏐✅ Ficha técnica
    WTT Smash Estados Unidoa
    Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Wang Chuqin e Sun Yingsha

    📅 Data e horário: quinta-feira, 2 de julho, por volta das 19h (de Brasília)
    📍 Local: Estados Unidos
    📺 Onde assistir: CazéTV, sportv, canal oficial da WTT no YouTube e WTT TV.

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    🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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