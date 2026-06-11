Veja os recordes a serem quebrados na estreia da Copa do Mundo
Jogadores do México podem quebrar recordes na partida de estreia da Copa
O lendário Estádio Azteca vai receber a sua terceira partida de abertura em uma Copa do Mundo, já que também foi o palco da estreia nas edições de 1970 e 1986. Além disso, a partida entre México e África do Sul desta quinta-feira (11) irá ampliar o recorde do estádio como o que mais recebeu partidas de Copa do Mundo na história. O jogo será a 20ª partida no Azteca e, até o final da competição, o número aumentará para 24.
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Além do número recorde de jogos na competição, o local já foi o palco da primeira partida de Copa do Mundo realizada fora da Europa e da América do Sul, em 1970, quando o México recebeu a União Soviética. O Azteca brilhou em uma edição histórica, que ficou gravada pelo "Jogo do Século" entre Itália e Alemanha Ocidental na semifinal e pelo título do Brasil na final, que consagrou a Seleção como a primeira tricampeã da história e eternizou o Pelé como o único jogador a conquistar o título da Copa do Mundo três vezes.
Em 1986, o México voltou a sediar o evento, tornando-se o primeiro país da história a ter a honra de sediar a Copa do Mundo pela segunda vez. Em mais uma edição histórica, o Azteca foi o palco de um dos jogos mais marcantes da carreira de Diego Maradona, nas quartas de final contra a Inglaterra. Na partida, Maradona marcou um golaço e um outro gol de mão, eternizado como "La Mano de Dios" após a Argentina faturar a taça.
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Estreia da Copa do Mundo no Azteca em 2026
O primeiro jogo da Copa do Mundo em 2026 não poderia deixar de ser no lendário estádio mexicano. O Azteca vai receber as seleções do México e da África do Sul, em uma partida "revanche" da abertura da Copa do Mundo de 2010, realizada no país africano.
Apesar de toda a história, a partida não se limita a ser a terceira abertura de Copa no Azteca (único estádio a sediar mais de um jogo de abertura). Além disso, os jogadores da equipe do México podem quebrar recordes únicos no evento.
O goleiro Guillermo Ochoa, convocado para a sua sexta Copa do Mundo, pode se tornar o primeiro jogador a atuar em seis edições diferentes do torneio, caso seja titular ou entre durante a partida. Além dele, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também podem repetir o feito, mas o mexicano tem a vantagem de jogar primeiro.
Enquanto o goleiro veterano disputa o torneio desde 2006, o jovem talento Gilberto Mora nasceu em 2008 e será o jogador mais jovem a participar desta edição da Copa do Mundo. Caso entre em campo contra a África do Sul, ele entrará para a história como o sexto jogador mais jovem a disputar uma partida na Copa do Mundo, com 17 anos e 240 dias.
Na estatística, ele ficará atrás somente de Norman Whiteside (Irlanda do Norte, 1982), Samuel Eto'o (Camarões, 1998), Femi Opabunmi (Nigéria, 2002), Salomon Olembé (Camarões, 1998) e Pelé (Brasil, 1958). Caso faça um gol em qualquer jogo da competição, se tornará o segundo jogador mais jovem a marcar na história das Copas do Mundo, atrás apenas de Pelé. O mexicano iria ultrapassar o seu compatriota Manuel Rosas, que jogou a Copa de 1930 com 18 anos e marcou gol naquela edição.
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