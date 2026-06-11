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Veja os recordes a serem quebrados na estreia da Copa do Mundo

Jogadores do México podem quebrar recordes na partida de estreia da Copa

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
11/06/2026 13:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)
Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

O lendário Estádio Azteca vai receber a sua terceira partida de abertura em uma Copa do Mundo, já que também foi o palco da estreia nas edições de 1970 e 1986. Além disso, a partida entre México e África do Sul desta quinta-feira (11) irá ampliar o recorde do estádio como o que mais recebeu partidas de Copa do Mundo na história. O jogo será a 20ª partida no Azteca e, até o final da competição, o número aumentará para 24.

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    Além do número recorde de jogos na competição, o local já foi o palco da primeira partida de Copa do Mundo realizada fora da Europa e da América do Sul, em 1970, quando o México recebeu a União Soviética. O Azteca brilhou em uma edição histórica, que ficou gravada pelo "Jogo do Século" entre Itália e Alemanha Ocidental na semifinal e pelo título do Brasil na final, que consagrou a Seleção como a primeira tricampeã da história e eternizou o Pelé como o único jogador a conquistar o título da Copa do Mundo três vezes.

    Em 1986, o México voltou a sediar o evento, tornando-se o primeiro país da história a ter a honra de sediar a Copa do Mundo pela segunda vez. Em mais uma edição histórica, o Azteca foi o palco de um dos jogos mais marcantes da carreira de Diego Maradona, nas quartas de final contra a Inglaterra. Na partida, Maradona marcou um golaço e um outro gol de mão, eternizado como "La Mano de Dios" após a Argentina faturar a taça.

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    Estreia da Copa do Mundo no Azteca em 2026

    O primeiro jogo da Copa do Mundo em 2026 não poderia deixar de ser no lendário estádio mexicano. O Azteca vai receber as seleções do México e da África do Sul, em uma partida "revanche" da abertura da Copa do Mundo de 2010, realizada no país africano.

    Há 16 anos, Tshabalala marcava gol de estreia da África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)
    Há 16 anos, Tshabalala marcava gol de estreia da África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

    Apesar de toda a história, a partida não se limita a ser a terceira abertura de Copa no Azteca (único estádio a sediar mais de um jogo de abertura). Além disso, os jogadores da equipe do México podem quebrar recordes únicos no evento.

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    O goleiro Guillermo Ochoa, convocado para a sua sexta Copa do Mundo, pode se tornar o primeiro jogador a atuar em seis edições diferentes do torneio, caso seja titular ou entre durante a partida. Além dele, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também podem repetir o feito, mas o mexicano tem a vantagem de jogar primeiro.

    Enquanto o goleiro veterano disputa o torneio desde 2006, o jovem talento Gilberto Mora nasceu em 2008 e será o jogador mais jovem a participar desta edição da Copa do Mundo. Caso entre em campo contra a África do Sul, ele entrará para a história como o sexto jogador mais jovem a disputar uma partida na Copa do Mundo, com 17 anos e 240 dias.

    Na estatística, ele ficará atrás somente de Norman Whiteside (Irlanda do Norte, 1982), Samuel Eto'o (Camarões, 1998), Femi Opabunmi (Nigéria, 2002), Salomon Olembé (Camarões, 1998) e Pelé (Brasil, 1958). Caso faça um gol em qualquer jogo da competição, se tornará o segundo jogador mais jovem a marcar na história das Copas do Mundo, atrás apenas de Pelé. O mexicano iria ultrapassar o seu compatriota Manuel Rosas, que jogou a Copa de 1930 com 18 anos e marcou gol naquela edição.

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