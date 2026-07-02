Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quinta-feira (2) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, que seguem definindo os classificados às oitavas de final, além de dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Espanha, Portugal e Suíça entram em campo em busca da permanência no Mundial, enquanto Áustria, Croácia e Argélia tentam surpreender para seguir vivas na competição. No cenário nacional, Cuiabá, América-MG, Fortaleza e Ponte Preta movimentam mais uma rodada da segunda divisão.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 2 de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Espanha x Áustria – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

20h – Portugal x Croácia – CazéTV

0h* – Suíça x Argélia – CazéTV

* Jogo na madrugada de sexta-feira (3).

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Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

20h – Cuiabá x América-MG – Disney+

21h – Fortaleza x Ponte Preta – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

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