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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 06:00
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Lamine Yamal durante a partida entre Espanha e Uruguai
Lamine Yamal em ação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza/AFP)

A quinta-feira (2) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, que seguem definindo os classificados às oitavas de final, além de dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Espanha, Portugal e Suíça entram em campo em busca da permanência no Mundial, enquanto Áustria, Croácia e Argélia tentam surpreender para seguir vivas na competição. No cenário nacional, Cuiabá, América-MG, Fortaleza e Ponte Preta movimentam mais uma rodada da segunda divisão.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 2 de julho de 2026):

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    • 16h – Espanha x Áustria – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT
    20h – Portugal x Croácia – CazéTV
    0h* – Suíça x Argélia – CazéTV
    * Jogo na madrugada de sexta-feira (3).

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    Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

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    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Série B

    20h – Cuiabá x América-MG – Disney+
    21h – Fortaleza x Ponte Preta – Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+

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