Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo França enfrentará o Marrocos nas quartas

Paraguai e França se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo e o jogo terminou com vitória de 1 a 0 para os europeus. O gol da partida foi marcado por Kylian Mbappé, que chegou aos sete gols marcados na edição do torneio e igualou Lionel Messi.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Com o resultado, a França enfrentará o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo em confronto que reedita a semifinal da edição de 2022, no Catar. Na ocasião, o time de Didier Deschamps avançou para a decisão.

continua após a publicidade

O único gol do duelo veio aos 25 minutos do segundo tempo após pênalti de Diego Gómez em Désiré Doué. Mbappé, artilheiro do torneio empatado com Lionel Messi, converteu a penalidade no canto esquerdo do goleiro Orlando Gill.

Kylian Mbappé, camisa 10 da França, marcou o único jogo na partida contra o Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Como foi o jogo entre Paraguai e França na Copa do Mundo?

A França começou controlando a bola e empurrando o Paraguai para o campo de defesa. Com Koundé, Dembélé e Olise pelo lado direito, a equipe tentou acelerar as jogadas, enquanto Mbappé e Barcola buscavam espaços na última linha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O problema foi a falta de profundidade. O Paraguai, no 5-4-1 de Gustavo Alfaro, protegeu bem a entrada da área e obrigou os franceses a finalizar de longe. Koné teve a melhor chance da etapa inicial, em chute de fora da área que desviou e passou perto da trave de Gill.

Com temperatura próxima dos 38°C e sensação térmica acima dos 40°C, as pausas para hidratação foram importantes em Filadélfia. O calor ajudou a deixar o jogo mais arrastado, especialmente no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Gill salva, mas Mbappé decide

Na volta do intervalo, a França aumentou o ritmo. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé em velocidade, e o atacante ficou cara a cara com Gill. Na hora da finalização, porém, Cáceres apareceu para fazer um corte providencial e evitar o gol.

Aos 19 minutos, Doué invadiu a área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR. Depois da revisão, confirmou o pênalti. Mbappé foi para a bola e bateu com categoria. Gill caiu para um lado, e o camisa 10 colocou no canto baixo, abrindo o placar para a França.

continua após a publicidade

A partir daí, o Paraguai tentou se lançar ao ataque, mas seguiu com dificuldade para criar. A França, mesmo sem brilho, controlou melhor os espaços e administrou a vantagem até o apito final.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável