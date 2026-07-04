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Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

França enfrentará o Marrocos nas quartas

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 20:22
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Paraguai e França se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo e o jogo terminou com vitória de 1 a 0 para os europeus. O gol da partida foi marcado por Kylian Mbappé, que chegou aos sete gols marcados na edição do torneio e igualou Lionel Messi.

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    Com o resultado, a França enfrentará o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo em confronto que reedita a semifinal da edição de 2022, no Catar. Na ocasião, o time de Didier Deschamps avançou para a decisão.

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    O único gol do duelo veio aos 25 minutos do segundo tempo após pênalti de Diego Gómez em Désiré Doué. Mbappé, artilheiro do torneio empatado com Lionel Messi, converteu a penalidade no canto esquerdo do goleiro Orlando Gill.

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
    Kylian Mbappé, camisa 10 da França, marcou o único jogo na partida contra o Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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    • Como foi o jogo entre Paraguai e França na Copa do Mundo?

    A França começou controlando a bola e empurrando o Paraguai para o campo de defesa. Com KoundéDembélé e Olise pelo lado direito, a equipe tentou acelerar as jogadas, enquanto Mbappé e Barcola buscavam espaços na última linha.

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    O problema foi a falta de profundidade. O Paraguai, no 5-4-1 de Gustavo Alfaro, protegeu bem a entrada da área e obrigou os franceses a finalizar de longe. Koné teve a melhor chance da etapa inicial, em chute de fora da área que desviou e passou perto da trave de Gill.

    Com temperatura próxima dos 38°C e sensação térmica acima dos 40°C, as pausas para hidratação foram importantes em Filadélfia. O calor ajudou a deixar o jogo mais arrastado, especialmente no primeiro tempo.

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    Gill salva, mas Mbappé decide

    Na volta do intervalo, a França aumentou o ritmo. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé em velocidade, e o atacante ficou cara a cara com Gill. Na hora da finalização, porém, Cáceres apareceu para fazer um corte providencial e evitar o gol.

    Aos 19 minutos, Doué invadiu a área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR. Depois da revisão, confirmou o pênalti. Mbappé foi para a bola e bateu com categoria. Gill caiu para um lado, e o camisa 10 colocou no canto baixo, abrindo o placar para a França.

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    A partir daí, o Paraguai tentou se lançar ao ataque, mas seguiu com dificuldade para criar. A França, mesmo sem brilho, controlou melhor os espaços e administrou a vantagem até o apito final.

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