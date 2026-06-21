Quem é Tala Rangel, titular do México e sucessor de Ochoa na Copa do Mundo? Após duas partidas do México na Copa do Mundo, o goleiro ainda não sofreu gols

O lendário goleiro do México, Guillermo Ochoa, foi convocado para a sua sexta Copa do Mundo. Contudo, o arqueiro perdeu a posição de titular para José Raúl "Tala" Rangel, que passou as duas primeiras partidas da competição sem tomar gols.

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Quem é Tala Rangel?

Titular da Copa do Mundo de 2026, o goleiro de 26 anos do Chivas Guadalajara vive o auge da carreira. Nascido em 2000, Rangel teve uma origem humilde e chegou a trabalhar em padaria, açougue e fábrica de tijolos antes de se profissionalizar.

Em 2017, quando o jogador entrou na base do Chivas, aos 17 anos, ainda tinha dúvidas sobre que caminho seguir na vida. De acordo com Luis Valls, ex-treinador de goleiros do Chivas, ao Sports Illustrated México, o goleiro voltava para Ciudad Guzmán e, de repente, não retornava ao clube.

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- Fazer com que ele ficasse no Chivas foi uma verdadeira provação. Meu papel era realmente encorajá-lo e fazê-lo entender que ele tinha qualidades e que deveria aproveitá-las, ser alguém importante no futebol.

Rangel se tornou goleiro titular do Chivas aos 23 anos, em 2023, e foi chamado para a seleção mexicana pela primeira vez em 2024. As duas únicas derrotas do goleiro com a camisa do México são na estreia de Tala, por 4 a 0 contra o Uruguai, e contra a Suíça, por 4 a 2, mas ambas as partidas foram amistosas.

No total, atuou em 16 jogos pela seleção, sendo 14 amistosos e duas partidas de Copa do Mundo, e levou 13 gols (oito nas duas derrotas). O arqueiro esteve em todas as listas de convocação do técnico Javier Aguirre, mas ganhou a posição após uma grave lesão de Luis Malagón, que rompeu o tendão de Aquiles e não foi para o Mundial.

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O apelido "Tala" veio da semelhança física com o goleiro Alfredo Talavera, ex-Chivas, Toluca e seleção mexicana. Além disso, Rangel confessou ter estudado o arqueiro e, além de se parecerem um pouco fisicamente, também se parecem na maneira como fazem defesas. Além disso, o atleta diz se orgulhar da posição.

- Só os corajosos se atrevem a ser goleiros. É parcialmente verdade, ser um pouco louco.

Guillermo Ochoa quase não foi para a Copa

Aos 40 anos, Ochoa se tornou o primeiro jogador da história a integrar seis edições de Copa do Mundo ao ser relacionado para a abertura da Copa atual. Mesmo sendo reserva em 2006, 2010 e, agora, em 2026, a simples presença na lista oficial do México garantiu ao veterano a marca inédita.

Contudo, o goleiro quase não foi convocado para a atual edição do Mundial. Ochoa ganhou a vaga após a lesão de Malagón e está na Copa como terceiro goleiro do México. Além de Rangel, o reserva imediato é Carlos Acevedo, de 30 anos, do Santos Laguna.

Guilhermo Ochoa foi titular do México nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 (Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

México na Copa do Mundo de 2026

O México estreou na Copa do Mundo no Estádio Azteca contra a África do Sul, na abertura da competição. Em um jogo com três cartões vermelhos (apenas um para os mexicanos), os anfitriões venceram os Bafafa Bafafa por 2 a 0.

➡️Estádio Azteca é recordista em partidas de Copa do Mundo

Na partida seguinte, o México teve uma partida acirrada contra a Coreia do Sul, em que Tala Rangel fez uma sequência de defesas decisivas para garantir a vitória magra por 1 a 0 no confronto. Aos 41 minutos do segundo tempo, o goleiro mexicano defendeu duas finalizações de Cho Gue-Sung e, com o placar, classificou a seleção para a segunda fase como líder do Grupo A com uma rodada de antecedência.

O técnico Javier Aguirre, em entrevista coletiva no Estádio do México, exaltou o goleiro. Para o treinador, Raúl Rangel conseguiu defender a única oportunidade clara da Coreia do Sul.

- O Raúl (Rangel) tem me mostrado muita determinação desde que o chamamos pela primeira vez. Foi reserva do Luis Ángel (Malagón). Aguentou, cresceu no time dele e jogou muito bem no Chivas neste ano.

Com a classificação, Aguirre comenta que o México está pronto para competir contra qualquer equipe. A seleção enfrenta a República Tcheca na próxima quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, em partida que vale a classificação dos europeus.

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