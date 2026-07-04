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Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'

Atacante foi decisivo na classificação francesa

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 20:40
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Mbappé comemora classificação da França as oitavas de final da Copa do Mundo com companheiros
Mbappé comemora classificação da França as oitavas de final da Copa do Mundo com companheiros (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

A França venceu o Paraguai por 1 a 0, neste sábado (4), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em campo, o confronto foi marcado por faltas e provocações de ambos os lados. Após confirmar a vaga para as oitavas de final do Mundial, o atacante Mbappé ignorou o goleiro Orlando Gill.

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    O jogo terminou com a bola nas mãos do arqueiro paraguaio. Na ocasião, Mbappé se encontrava ao lado do adversário quando o árbitro apitou o final da partida. Foi então que Orlando Gill estendeu a mão para falar com o francês, que o ignorou completamente.

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    O camisa 10 da França se direcionou para a arquibancada, onde estavam os torcedores franceses, para comemorar a classificação. Nas redes sociais, a atitude de Mbappé viralizou e chamou atenção. Veja a repercussão do caso abaixo:

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    A França começou controlando a bola e empurrando o Paraguai para o campo de defesa. Com KoundéDembélé e Olise pelo lado direito, a equipe tentou acelerar as jogadas, enquanto Mbappé e Barcola buscavam espaços na última linha.

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    O problema foi a falta de profundidade. O Paraguai, no 5-4-1 de Gustavo Alfaro, protegeu bem a entrada da área e obrigou os franceses a finalizar de longe. Koné teve a melhor chance da etapa inicial, em chute de fora da área que desviou e passou perto da trave de Gill.

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    Com temperatura próxima dos 38°C e sensação térmica acima dos 40°C, as pausas para hidratação foram importantes em Filadélfia. O calor ajudou a deixar o jogo mais arrastado, especialmente no primeiro tempo.

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    Na volta do intervalo, a França aumentou o ritmo. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé em velocidade, e o atacante ficou cara a cara com Gill. Na hora da finalização, porém, Cáceres apareceu para fazer um corte providencial e evitar o gol.

    Aos 19 minutos, Doué invadiu a área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro mandou inicialmente o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR. Depois da revisão, confirmou o pênalti. Mbappé foi para a bola e bateu com categoria. Gill caiu para um lado, e o camisa 10 colocou no canto baixo, abrindo o placar para a França.

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    A partir daí, o Paraguai tentou se lançar ao ataque, mas seguiu com dificuldade para criar. A França, mesmo sem brilho, controlou melhor os espaços e administrou a vantagem até o apito final.

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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