Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'
Atacante foi decisivo na classificação francesa
A França venceu o Paraguai por 1 a 0, neste sábado (4), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em campo, o confronto foi marcado por faltas e provocações de ambos os lados. Após confirmar a vaga para as oitavas de final do Mundial, o atacante Mbappé ignorou o goleiro Orlando Gill.
➡️ Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'
O jogo terminou com a bola nas mãos do arqueiro paraguaio. Na ocasião, Mbappé se encontrava ao lado do adversário quando o árbitro apitou o final da partida. Foi então que Orlando Gill estendeu a mão para falar com o francês, que o ignorou completamente.
➡️ Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: 'Libertadores'
O camisa 10 da França se direcionou para a arquibancada, onde estavam os torcedores franceses, para comemorar a classificação. Nas redes sociais, a atitude de Mbappé viralizou e chamou atenção. Veja a repercussão do caso abaixo:
Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo
Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França
Dê suas notas: França elimina Paraguai e avança às quartas da Copa do Mundo
O Paraguai bateu, praticou antijogo e cera durante toda a partida. Direito deles? Claro. Mas direito do Mbappé também de não dar a mínima para os "cumprimentos" do goleiro paraguaio no fim do jogo. pic.twitter.com/P0ogqnfIgx— FlamengoREI (@FlaRei_1895) July 4, 2026
Mbappé se recusando a cumprimentar o goleiro do Paraguai pic.twitter.com/JGgSi0OpYT— Brazukas 🇧🇷 (@brazukas_fut) July 4, 2026
PQP ME DEU UMA PENA GIGANTE DO GOLEIRO SENDO IGNORADO PELO MBAPPÉ FDP💔💔💔💔 pic.twitter.com/zDr29cBslW— Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) July 4, 2026
mbappé deixou o goleiro do paraguai no vácuo pic.twitter.com/UvEj6t8lDk— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 4, 2026
Mbappé ignorou o goleiro do Paraguai no fim da partida.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 4, 2026
📸 Reprodução pic.twitter.com/Yzmhwxa5QV
Como foi França x Paraguai?
A França começou controlando a bola e empurrando o Paraguai para o campo de defesa. Com Koundé, Dembélé e Olise pelo lado direito, a equipe tentou acelerar as jogadas, enquanto Mbappé e Barcola buscavam espaços na última linha.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
O problema foi a falta de profundidade. O Paraguai, no 5-4-1 de Gustavo Alfaro, protegeu bem a entrada da área e obrigou os franceses a finalizar de longe. Koné teve a melhor chance da etapa inicial, em chute de fora da área que desviou e passou perto da trave de Gill.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Com temperatura próxima dos 38°C e sensação térmica acima dos 40°C, as pausas para hidratação foram importantes em Filadélfia. O calor ajudou a deixar o jogo mais arrastado, especialmente no primeiro tempo.
Na volta do intervalo, a França aumentou o ritmo. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé em velocidade, e o atacante ficou cara a cara com Gill. Na hora da finalização, porém, Cáceres apareceu para fazer um corte providencial e evitar o gol.
Aos 19 minutos, Doué invadiu a área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro mandou inicialmente o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR. Depois da revisão, confirmou o pênalti. Mbappé foi para a bola e bateu com categoria. Gill caiu para um lado, e o camisa 10 colocou no canto baixo, abrindo o placar para a França.
A partir daí, o Paraguai tentou se lançar ao ataque, mas seguiu com dificuldade para criar. A França, mesmo sem brilho, controlou melhor os espaços e administrou a vantagem até o apito final.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Mbappé decide, e França passa pelo Paraguai nas oitavas da Copa do MundoHá 37 minutos
Copa do Mundo 2026
Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?Há 37 minutos
Copa do Mundo 2026
Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'Há 44 minutos
Copa do Mundo 2026
Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitidoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: 'Libertadores'Há 1 hora
Mais LANCE!