Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi' Atacante foi decisivo na classificação francesa

A França venceu o Paraguai por 1 a 0, neste sábado (4), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em campo, o confronto foi marcado por faltas e provocações de ambos os lados. Após confirmar a vaga para as oitavas de final do Mundial, o atacante Mbappé ignorou o goleiro Orlando Gill.

➡️ Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'

O jogo terminou com a bola nas mãos do arqueiro paraguaio. Na ocasião, Mbappé se encontrava ao lado do adversário quando o árbitro apitou o final da partida. Foi então que Orlando Gill estendeu a mão para falar com o francês, que o ignorou completamente.

continua após a publicidade

➡️ Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: 'Libertadores'

O camisa 10 da França se direcionou para a arquibancada, onde estavam os torcedores franceses, para comemorar a classificação. Nas redes sociais, a atitude de Mbappé viralizou e chamou atenção. Veja a repercussão do caso abaixo:

O Paraguai bateu, praticou antijogo e cera durante toda a partida. Direito deles? Claro. Mas direito do Mbappé também de não dar a mínima para os "cumprimentos" do goleiro paraguaio no fim do jogo. pic.twitter.com/P0ogqnfIgx — FlamengoREI (@FlaRei_1895) July 4, 2026

Mbappé se recusando a cumprimentar o goleiro do Paraguai pic.twitter.com/JGgSi0OpYT — Brazukas 🇧🇷 (@brazukas_fut) July 4, 2026

PQP ME DEU UMA PENA GIGANTE DO GOLEIRO SENDO IGNORADO PELO MBAPPÉ FDP💔💔💔💔 pic.twitter.com/zDr29cBslW — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) July 4, 2026

mbappé deixou o goleiro do paraguai no vácuo pic.twitter.com/UvEj6t8lDk — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 4, 2026

Mbappé ignorou o goleiro do Paraguai no fim da partida.



📸 Reprodução pic.twitter.com/Yzmhwxa5QV — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 4, 2026

Como foi França x Paraguai?

A França começou controlando a bola e empurrando o Paraguai para o campo de defesa. Com Koundé, Dembélé e Olise pelo lado direito, a equipe tentou acelerar as jogadas, enquanto Mbappé e Barcola buscavam espaços na última linha.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O problema foi a falta de profundidade. O Paraguai, no 5-4-1 de Gustavo Alfaro, protegeu bem a entrada da área e obrigou os franceses a finalizar de longe. Koné teve a melhor chance da etapa inicial, em chute de fora da área que desviou e passou perto da trave de Gill.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Com temperatura próxima dos 38°C e sensação térmica acima dos 40°C, as pausas para hidratação foram importantes em Filadélfia. O calor ajudou a deixar o jogo mais arrastado, especialmente no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, a França aumentou o ritmo. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé em velocidade, e o atacante ficou cara a cara com Gill. Na hora da finalização, porém, Cáceres apareceu para fazer um corte providencial e evitar o gol.

Aos 19 minutos, Doué invadiu a área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro mandou inicialmente o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR. Depois da revisão, confirmou o pênalti. Mbappé foi para a bola e bateu com categoria. Gill caiu para um lado, e o camisa 10 colocou no canto baixo, abrindo o placar para a França.

continua após a publicidade

A partir daí, o Paraguai tentou se lançar ao ataque, mas seguiu com dificuldade para criar. A França, mesmo sem brilho, controlou melhor os espaços e administrou a vantagem até o apito final.