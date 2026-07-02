Suíça × Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pelos 16 avos de final do Mundial

Suíça e Argélia se enfrentam nesta sexta-feira (3), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver (CAN), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo SUI ARG Copa do Mundo 16 avos de final Data e Hora sexta-feira, 3 de julho, à 0h (de Brasília) Local BC Place, em Vancouver (CAN) Árbitro Yael Falcón Pérez (ARG) Assistentes Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG) Var Não divulgado Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Suíça chega ao mata-mata após liderar o Grupo B. Depois de estrear com empate diante do Catar, a equipe comandada por Murat Yakin goleou a Bósnia por 4 a 1 e venceu o Canadá por 2 a 1 para confirmar a primeira colocação.

A Argélia avançou como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos. Após perder para a Argentina na estreia, a seleção africana reagiu com vitória sobre a Jordânia e empate em 3 a 3 contra a Áustria, garantindo vaga nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Suíça x Argélia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Suíça 🆚 Argélia

🏆 16 avos de final – Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, à 0h (de Brasília)

📍 Local: BC Place, em Vancouver (CAN)

👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+

🕴️ Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Suíça (Técnico: Murat Yakin)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo.

🟢⚪ Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)

Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Mahrez; Gouiri.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.