Suíça × Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pelos 16 avos de final do Mundial
Suíça e Argélia se enfrentam nesta sexta-feira (3), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver (CAN), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Suíça chega ao mata-mata após liderar o Grupo B. Depois de estrear com empate diante do Catar, a equipe comandada por Murat Yakin goleou a Bósnia por 4 a 1 e venceu o Canadá por 2 a 1 para confirmar a primeira colocação.
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A Argélia avançou como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos. Após perder para a Argentina na estreia, a seleção africana reagiu com vitória sobre a Jordânia e empate em 3 a 3 contra a Áustria, garantindo vaga nas oitavas de final.
Tudo sobre o jogo entre Suíça x Argélia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Suíça 🆚 Argélia
🏆 16 avos de final – Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, à 0h (de Brasília)
📍 Local: BC Place, em Vancouver (CAN)
👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+
🕴️ Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
📺 VAR: não divulgado
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo.
🟢⚪ Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)
Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Mahrez; Gouiri.
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