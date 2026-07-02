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Suíça × Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pelos 16 avos de final do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 00:00
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Suíça x Argélia
Suíça x Argélia

Suíça e Argélia se enfrentam nesta sexta-feira (3), à 0h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver (CAN), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.  ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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  • Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

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    Ficha do jogo

    Escudo Suíça
    SUI
    Argélia escudo onde assistir
    ARG
    Copa do Mundo
    16 avos de final
    Data e Hora
    sexta-feira, 3 de julho, à 0h (de Brasília)
    Local
    BC Place, em Vancouver (CAN)
    Árbitro
    Yael Falcón Pérez (ARG)
    Assistentes
    Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Suíça chega ao mata-mata após liderar o Grupo B. Depois de estrear com empate diante do Catar, a equipe comandada por Murat Yakin goleou a Bósnia por 4 a 1 e venceu o Canadá por 2 a 1 para confirmar a primeira colocação.

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    • A Argélia avançou como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos. Após perder para a Argentina na estreia, a seleção africana reagiu com vitória sobre a Jordânia e empate em 3 a 3 contra a Áustria, garantindo vaga nas oitavas de final.

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    Tudo sobre o jogo entre Suíça x Argélia (onde assistir, horário, escalações e local):

    FICHA TÉCNICA

    Suíça 🆚 Argélia

    🏆 16 avos de final – Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, à 0h (de Brasília)

    📍 Local: BC Place, em Vancouver (CAN)

    👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+

    🕴️ Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)

    🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

    📺 VAR: não divulgado

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴⚪ Suíça (Técnico: Murat Yakin)

    Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Embolo.

    🟢⚪ Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)

    Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Mahrez; Gouiri.

    Suíça x Argélia

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