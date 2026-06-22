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Conheça o Troféu do Algarve, torneio que o Flamengo disputará durante a Copa

Rubro-Negro encara Benfica, River Plate e Lausanne-Sport em torneio em Portugal

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 21:48
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Troféu do Algarve, competição que o Flamengo disputará durante a Copa do Mundo
Troféu do Algarve, competição que o Flamengo disputará durante a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Enquanto se prepara para a sequência da temporada, o Flamengo disputará três amistosos durante a Copa do Mundo. Os confrontos, contra Benfica-POR, River Plate-ARG e Lausanne-Sport-SUI, fazem parte do Troféu do Algarve, tradicional competição disputada em Portugal. Com a participação no país europeu, o Rubro-Negro será o primeiro representante do continente americano em sua programação.

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    • Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 se chamava Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa realizada em Portugal. O maior campeão da taça é o Benfica, rival do Flamengo neste ano, com nove conquistas em 14 participações.

    O Troféu do Algarve é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.

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    Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e viu com bons olhos a possibilidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal.

    Jogador do Fulham segurando a taça do Troféu do Algarve, que o Flamengo disputará
    Fulham é o atual campeão do Troféu do Algarve, que o Flamengo disputará em julho (Foto: Divulgação)

    A participação do Flamengo no Troféu do Algarve passa por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, também promove um período de integração do elenco, que ficará cerca de 14 dias fora do país.

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    Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve

    • 🛫28/06: Viagem para Portugal
    • ⚽03/07: Flamengo x River Plate
    • ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
    • ⚽11/07: Flamengo x Benfica
    • 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil
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