Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (14/07)? Veja as seleções que entram em campo nesta terça (14) e o horário da partida

A Copa do Mundo entra na reta decisiva nesta terça-feira (14) com o início das semifinais. França e Espanha abrem a disputa por uma vaga na decisão do Mundial em um confronto que reúne duas das principais favoritas ao título e coloca frente a frente seleções que chegaram invictas a esta fase da competição.

Os franceses defendem uma campanha perfeita, com seis vitórias em seis partidas, enquanto a Espanha aposta na consistência construída ao longo do torneio e na força coletiva para alcançar mais uma final. O vencedor garantirá presença na decisão da Copa do Mundo e aguardará o classificado do duelo entre Inglaterra e Argentina, marcado para quarta-feira (15).

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França x Espanha - 16h

França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo.

A seleção francesa chega embalada após eliminar Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final e manter os 100% de aproveitamento no torneio. Liderada por Mbappé, artilheiro da equipe na competição, a França busca retornar à decisão de uma Copa do Mundo e confirmar o favoritismo construído desde a fase de grupos.

Do outro lado, a Espanha também faz campanha invicta. Depois de superar Bélgica, Portugal e Áustria no mata-mata, a equipe de Luis de la Fuente tenta alcançar mais uma final apoiada na solidez defensiva e no talento de jogadores como Rodri, Lamine Yamal e Oyarzabal. O confronto ainda marca um novo capítulo de uma rivalidade recente, após os espanhóis levarem a melhor sobre os franceses nas semifinais da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações de 2025.

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Lamine Yamal em ação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza/AFP)

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