Conheça Folarin Balogun, pivô de polêmica na Copa do Mundo Nascido nos Estados Unidos, criado na Inglaterra e com origem nigeriana, atacante do Monaco ganhou destaque após a FIFA anular sua suspensão no Mundial

Balogun pode defender três seleções: Estados Unidos, Inglaterra e Nigéria, mas escolheu representar os EUA em 2023.

Ele nasceu em Nova York, mas se mudou para Londres, onde se formou no Arsenal.

Folarin Balogun teve a suspensão anulada pela FIFA e vai enfrentar a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo.

O nome de Folarin Balogun passou a dominar o noticiário da Copa do Mundo de 2026 após a decisão da Fifa de anular a suspensão que o impediria de disputar as oitavas de final contra a Bélgica. Além da polêmica envolvendo o cartão vermelho recebido diante da Bósnia e Herzegovina, o atacante dos Estados Unidos tem uma trajetória marcada por mudanças de nacionalidade e destaque no futebol europeu.

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Aos 25 anos, defende o Monaco, da França, e é considerado um dos principais nomes da seleção norte-americana. Artilheiro dos Estados Unidos nesta edição da Copa do Mundo, Balogun ganhou ainda mais visibilidade após ser beneficiado por uma decisão inédita da Comissão Disciplinar da Fifa, que suspendeu os efeitos de sua punição automática.

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Embora represente os Estados Unidos, Balogun nasceu no bairro do Brooklyn, em Nova York. Ainda bebê, mudou-se para Londres com a família, de origem nigeriana, onde iniciou sua formação nas categorias de base do Arsenal.

Ao longo da carreira, o atacante reuniu condições para defender três seleções diferentes: Estados Unidos, Inglaterra e Nigéria. Nas categorias de base, vestiu as camisas das seleções inglesas e também foi convocado pelos norte-americanos no sub-18. Após anos de indefinição, optou oficialmente por representar os Estados Unidos em 2023.

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Destaque no futebol francês

Depois de surgir no Arsenal, Balogun ganhou projeção durante o empréstimo ao Reims, da França, quando viveu a melhor temporada da carreira e despertou o interesse de diversos clubes europeus.

O desempenho levou o Monaco a investir na contratação do atacante, que se consolidou como titular e manteve presença constante nas convocações da seleção dos Estados Unidos. Na Copa do Mundo de 2026, Balogun chegou às oitavas de final como o principal goleador da equipe.

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Expulsão de Balogun na Copa do Mundo virou caso mundial

A polêmica começou na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina. Balogun recebeu cartão vermelho direto após uma entrada no tornozelo de um adversário. O lance foi revisado pelo árbitro brasileiro Raphael Claus com auxílio do VAR, e a suspensão automática para a partida seguinte parecia inevitável.

Balogun foi expulso no jogo dos Estados Unidos contra a Bósnia, durante a Copa do Mundo. (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)

No entanto, poucas horas antes do duelo contra a Bélgica, a Fifa anunciou que a punição seria suspensa em caráter probatório, permitindo que o atacante atuasse normalmente. A decisão gerou críticas da Uefa, da Federação Belga e até do ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, além de levantar questionamentos sobre a isonomia na competição.

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Balogun segue no centro das atenções

Além de ser um dos principais jogadores da seleção dos Estados Unidos, Balogun tornou-se um dos personagens mais comentados da Copa do Mundo de 2026. Sua trajetória internacional, o desempenho em campo e a controvérsia envolvendo a reversão da suspensão fizeram do atacante um dos nomes mais buscados do torneio, ampliando o debate sobre os critérios disciplinares adotados pela Fifa.

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