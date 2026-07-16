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Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida marca retorno do Brasileirão para os dois clubes

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 18:51
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Onde assistir a Fluminense x Bragantino
Fluminense x Bragantino - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)

O Fluminense recebe o RB Bragantino nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca a retomada da competição após a pausa para a Copa do Mundo e coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

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    Ficha do jogo

    Fluminense-escudo-onde-assistir
    FLU
    Bragantino-escudo-onde-assistir
    RBB
    Brasileirão
    19ª rodada
    Data e Hora
    sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 20h
    Local
    Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
    Árbitro
    Davi de Oliveira Lacerda
    Assistentes
    Douglas Pagung e Alex Sandro Quadros Thomé
    Var
    Emerson de Almeida Ferreira
    Onde assistir

    Como chegam Fluminense e Bragantino?

    O Fluminense ocupa a terceira colocação, com 31 pontos, e tenta manter a boa campanha na retomada do Brasileirão. Durante a intertemporada, a equipe de Luis Zubeldía venceu os amistosos contra Nova Iguaçu (6 a 1) e Bahia (2 a 0), resultados que deram confiança ao elenco antes do retorno das competições oficiais.

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    • A principal novidade é Hulk, já regularizado e à disposição para estrear oficialmente, enquanto Thiago Silva ainda aguarda a abertura da janela internacional para poder atuar. Samuel Xavier, suspenso, é desfalque.

    Do outro lado, o Bragantino inicia a segunda metade da temporada na quinta colocação, com 29 pontos, apenas dois atrás do Tricolor. O técnico Vagner Mancini terá desfalques importantes, como Juninho Capixaba, Vanderlan, Gabriel e Davi Gomes, além de Isidro Pitta, que ganhou férias após defender o Paraguai na Copa do Mundo.

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    ✅ FICHA TÉCNICA

    FLUMINENSE x RB BRAGANTINO
    BRASILEIRÃO – 19ª RODADA

    📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 20h (de Brasília)
    📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
    📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
    🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
    🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Alex Sandro Quadros Thomé
    🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira

    Prováveis escalações

    Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
    Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Serna (Canobbio) e Hulk.

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    RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
    Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê Santos; Eric Ramires, Rodriguinho (Matheus Fernandes) e Herrera; Fernando, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

    Zubeldía conversando com Canobbio no treino do Fluminense
    Zubeldía conversando com Canobbio no treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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