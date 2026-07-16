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Germán Cano tem reação inusitada à vitória da Argentina na Copa; veja

Classificado para final, Argentina enfrentará a Espanha no domingo (19)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
16/07/2026 11:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Comemoração inusitada causa grande repercussão nas redes (Foto: Li Ming/Xinhua/Alamy Live News)
Comemoração inusitada causa grande repercussão nas redes (Foto: Li Ming/Xinhua/Alamy Live News)

Germán Cano, ídolo e craque do Fluminense, celebrou a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 de forma inusitada. O atacante do Tricolor carioca pulou na piscina com camisa, calça e tênis nesta quarta-feira (15), após a virada argentina sobre a Inglaterra na semifinal do torneio.

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    • A comemoração foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais do próprio jogador. Nas imagens, outros três atletas do clube carioca aparecem com Cano: Castillo, Lucho Acosta e Freytes.

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    Reação de Germán Cano em virada da Argentina

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    • Como foi Inglaterra x Argentina

    A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina começou disputada, com marcação forte, muitas faltas e um bate-boca nos primeiros minutos. Apesar do equilíbrio na posse de bola, as chances claras foram raras no primeiro tempo. Enzo Fernández quase marcou para a Argentina em chute de fora da área, enquanto os ingleses assustaram em bolas paradas, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

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    Na etapa final, a Argentina voltou melhor e criou boas oportunidades, mas Jordan Pickford evitou o gol. Mesmo assim, a Inglaterra saiu na frente com Anthony Gordon, após cruzamento de Morgan Rogers. Os argentinos aumentaram a pressão e empataram aos 41 minutos com um golaço de Enzo Fernández. Nos acréscimos, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez cabecear o gol da virada por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina para a final contra a Espanha.

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    Tão esperada final da Copa entre Argentina e Espanha

    Argentina e Espanha se enfrentam na decisão do Mundial. Os espanhóis chegaram primeiro à final, ao eliminar a França; os argentinos confirmaram a vaga com a virada sobre os ingleses. A partida está marcada para este domingo (19).

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    Germán Cano publicou nas redes a comemoração em classificação da Argentina na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
    Germán Cano publicou nas redes a comemoração em classificação da Argentina na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
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