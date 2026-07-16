Germán Cano tem reação inusitada à vitória da Argentina na Copa; veja
Classificado para final, Argentina enfrentará a Espanha no domingo (19)
Germán Cano, ídolo e craque do Fluminense, celebrou a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 de forma inusitada. O atacante do Tricolor carioca pulou na piscina com camisa, calça e tênis nesta quarta-feira (15), após a virada argentina sobre a Inglaterra na semifinal do torneio.
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Espanha x Argentina na final: por que as odds estão altas para a vitória argentina?
A comemoração foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais do próprio jogador. Nas imagens, outros três atletas do clube carioca aparecem com Cano: Castillo, Lucho Acosta e Freytes.
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Reação de Germán Cano em virada da Argentina
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Defensor da Argentina critica ex-jogadores ingleses: 'Falam muito'
Como foi Inglaterra x Argentina
A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina começou disputada, com marcação forte, muitas faltas e um bate-boca nos primeiros minutos. Apesar do equilíbrio na posse de bola, as chances claras foram raras no primeiro tempo. Enzo Fernández quase marcou para a Argentina em chute de fora da área, enquanto os ingleses assustaram em bolas paradas, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.
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Na etapa final, a Argentina voltou melhor e criou boas oportunidades, mas Jordan Pickford evitou o gol. Mesmo assim, a Inglaterra saiu na frente com Anthony Gordon, após cruzamento de Morgan Rogers. Os argentinos aumentaram a pressão e empataram aos 41 minutos com um golaço de Enzo Fernández. Nos acréscimos, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez cabecear o gol da virada por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina para a final contra a Espanha.
Tão esperada final da Copa entre Argentina e Espanha
Argentina e Espanha se enfrentam na decisão do Mundial. Os espanhóis chegaram primeiro à final, ao eliminar a França; os argentinos confirmaram a vaga com a virada sobre os ingleses. A partida está marcada para este domingo (19).
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