Fluminense aguarda proposta da Lazio por John Kennedy; jogador deseja ficar Atacante é destaque do Tricolor em 2026

O Fluminense recebeu uma sondagem da Lazio por John Kennedy nos últimos dias e agora aguarda proposta formal pelo jogador. O Tricolor está aberto a ouvir ofertas, mas não vê como simples a saída do atacante. Do lado do camisa nove, uma possível transferência também não é tão fácil. John sempre deixou claro que não deseja deixar o clube que o formou.

➡️Futuro de Freytes no Fluminense ganha novo capítulo

Desde que JK voltou à melhor forma e passou a ser destaque novamente no Fluminense, essa é a primeira vez que o clube recebe uma consulta mais promissora. No entanto, pelo cenário atual, com o atacante sendo imprescindível para os resultados do time de Zubeldía, é improvável que a diretoria facilite uma saída.

continua após a publicidade

No início do ano, John Kennedy pediu para ficar no Fluminense e recebeu voto de confiança da diretoria, que recusou propostas do exterior. A resposta veio em campo. O atacante é um dos principais artilheiros do Brasil na temporada.

De acordo com a apuração do Lance!, o pensamento do jovem não mudou. JK segue com o desejo de permanecer no Tricolor e não se sente atraído facilmente pelo futebol europeu, com exceção apenas para clubes da primeira prateleira, como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester City, equipes que disputam títulos nacionais e internacionais regularmente.

continua após a publicidade

Do lado do Fluminense, uma boa referência é avaliar o quanto o clube pagou por Castillo, que hoje é reserva de John Kennedy. O argentino foi contratado por cerca de 13 milhões de dólares, na maior compra da história do clube. Por isso, é improvável que a diretoria aceite negociar um jogador mais importante no elenco por um valor inferior.

Com máscara de urso, John Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos jogos finais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável