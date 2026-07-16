Fluminense aguarda proposta da Lazio por John Kennedy; jogador deseja ficar
Atacante é destaque do Tricolor em 2026
O Fluminense recebeu uma sondagem da Lazio por John Kennedy nos últimos dias e agora aguarda proposta formal pelo jogador. O Tricolor está aberto a ouvir ofertas, mas não vê como simples a saída do atacante. Do lado do camisa nove, uma possível transferência também não é tão fácil. John sempre deixou claro que não deseja deixar o clube que o formou.
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Desde que JK voltou à melhor forma e passou a ser destaque novamente no Fluminense, essa é a primeira vez que o clube recebe uma consulta mais promissora. No entanto, pelo cenário atual, com o atacante sendo imprescindível para os resultados do time de Zubeldía, é improvável que a diretoria facilite uma saída.
No início do ano, John Kennedy pediu para ficar no Fluminense e recebeu voto de confiança da diretoria, que recusou propostas do exterior. A resposta veio em campo. O atacante é um dos principais artilheiros do Brasil na temporada.
De acordo com a apuração do Lance!, o pensamento do jovem não mudou. JK segue com o desejo de permanecer no Tricolor e não se sente atraído facilmente pelo futebol europeu, com exceção apenas para clubes da primeira prateleira, como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester City, equipes que disputam títulos nacionais e internacionais regularmente.
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Do lado do Fluminense, uma boa referência é avaliar o quanto o clube pagou por Castillo, que hoje é reserva de John Kennedy. O argentino foi contratado por cerca de 13 milhões de dólares, na maior compra da história do clube. Por isso, é improvável que a diretoria aceite negociar um jogador mais importante no elenco por um valor inferior.
O que vem por aí para o Fluminense?
O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.
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