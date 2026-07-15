Léo Pereira pode deixar o Flamengo? Veja o cenário envolvendo o zagueiro do Brasil
Zagueiro teve o nome ligado ao clube francês comandado por Filipe Luís
O zagueiro Léo Pereira, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, teve o nome ligado a uma possível transferência para o Monaco, da França, atualmente comandado por Filipe Luís. No entanto, a reportagem do Lance! apurou que o Flamengo não recebeu qualquer proposta pelo defensor.
Em contato com uma fonte ligada ao clube, o Lance! foi informado de que não há negociação em andamento envolvendo Léo Pereira. Internamente, o clube trata a permanência do zagueiro com tranquilidade.
Flamengo adota cautela na venda de jogadores
Embora reconheça a necessidade de arrecadar com negociações nesta janela, o Flamengo não pretende abrir mão de atletas considerados fundamentais para a comissão técnica. A postura ficou evidente recentemente no caso de Emerson Royal.
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O lateral-direito recebeu uma proposta de aproximadamente R$ 53 milhões, mas o clube recusou a oferta. A avaliação da diretoria levou em conta a importância do jogador para o elenco e a dificuldade de encontrar um substituto no mercado, cenário semelhante ao de Léo Pereira.
— Eu decidi não vender o Royal por várias razões. A primeira delas é o seguinte: o Flamengo não está de pires na mão numa situação econômica ou financeira que precise vender desesperadamente um jogador. E, se eu vendo o Royal, quem eu reponho no lugar dele? O Varela é um ótimo jogador, mas está com 32 anos — explicou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em entrevista ao "Barbacast".
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Léo Pereira é peça-chave no elenco
Titular absoluto do Flamengo e convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Léo Pereira é tratado internamente como um dos pilares da equipe comandada por Leonardo Jardim. A diretoria considera o defensor uma peça importante para a sequência da temporada e, por isso, não trabalha com a possibilidade de negociá-lo neste momento. O zagueiro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027.
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