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Léo Pereira pode deixar o Flamengo? Veja o cenário envolvendo o zagueiro do Brasil

Zagueiro teve o nome ligado ao clube francês comandado por Filipe Luís

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 11:40
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Léo Pereira durante partida do Flamengo na Libertadores
Léo Pereira durante partida do Flamengo na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O zagueiro Léo Pereira, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, teve o nome ligado a uma possível transferência para o Monaco, da França, atualmente comandado por Filipe Luís. No entanto, a reportagem do Lance! apurou que o Flamengo não recebeu qualquer proposta pelo defensor.

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    • Em contato com uma fonte ligada ao clube, o Lance! foi informado de que não há negociação em andamento envolvendo Léo Pereira. Internamente, o clube trata a permanência do zagueiro com tranquilidade.

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    Léo Pereira, do Flamengo, na Seleção Brasileira
    Léo Pereira, do Flamengo, durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

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    • O lateral-direito recebeu uma proposta de aproximadamente R$ 53 milhões, mas o clube recusou a oferta. A avaliação da diretoria levou em conta a importância do jogador para o elenco e a dificuldade de encontrar um substituto no mercado, cenário semelhante ao de Léo Pereira.

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    — Eu decidi não vender o Royal por várias razões. A primeira delas é o seguinte: o Flamengo não está de pires na mão numa situação econômica ou financeira que precise vender desesperadamente um jogador. E, se eu vendo o Royal, quem eu reponho no lugar dele? O Varela é um ótimo jogador, mas está com 32 anos — explicou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em entrevista ao "Barbacast".

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    Léo Pereira é peça-chave no elenco

    Titular absoluto do Flamengo e convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Léo Pereira é tratado internamente como um dos pilares da equipe comandada por Leonardo Jardim. A diretoria considera o defensor uma peça importante para a sequência da temporada e, por isso, não trabalha com a possibilidade de negociá-lo neste momento. O zagueiro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027.

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