Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (16) promete uma programação cheia para os fãs de futebol, com jogos por cinco competições diferentes ao longo do dia. O destaque fica para a sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, que terá Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, além de um duelo pela Série B. A agenda ainda conta com partidas da MLS, da Copa Argentina e do Campeonato Paulista Feminino, distribuídas entre a noite e a madrugada desta sexta-feira (17), no horário de Brasília.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 16 de julho de 2026):
Campeonato Brasileiro
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19h30 – Botafogo x Santos – Record, CazéTV e Premiere
19h30 – Vitória x Vasco – Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
20h – CRB x Náutico – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Paulista Feminino
20h – Mirassol x RB Bragantino – Paulistão (YouTube)
MLS
20h30 – Montreal x Toronto – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps – Apple TV
21h30 – St. Louis City x Sporting Kansas City – Apple TV
23h30 – Seattle Sounders x Portland Timbers – Apple TV
Copa Argentina
21h45 – Sarmiento x Boca Juniors – Xsports
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