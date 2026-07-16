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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 06:00
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Adson comemora gol marcado pelo Vasco contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Adson comemora gol marcado pelo Vasco contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A quinta-feira (16) promete uma programação cheia para os fãs de futebol, com jogos por cinco competições diferentes ao longo do dia. O destaque fica para a sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, que terá Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, além de um duelo pela Série B. A agenda ainda conta com partidas da MLS, da Copa Argentina e do Campeonato Paulista Feminino, distribuídas entre a noite e a madrugada desta sexta-feira (17), no horário de Brasília.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 16 de julho de 2026):

    Campeonato Brasileiro

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    • 19h30 – Botafogo x Santos – Record, CazéTV e Premiere
    19h30 – Vitória x Vasco – Premiere

    Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025
    Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    ➡️ Clique para assistir no Premiere

    Campeonato Brasileiro – Série B

    20h – CRB x Náutico – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+

    Campeonato Paulista Feminino

    20h – Mirassol x RB Bragantino – Paulistão (YouTube)

    MLS

    20h30 – Montreal x Toronto – Apple TV
    21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps – Apple TV
    21h30 – St. Louis City x Sporting Kansas City – Apple TV
    23h30 – Seattle Sounders x Portland Timbers – Apple TV

    Copa Argentina

    21h45 – Sarmiento x Boca Juniors – Xsports

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