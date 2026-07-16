Escalação do Fluminense: Hulk pode ser titular contra o Bragantino? Zubeldía ainda não pode contar com Thiago Silva

O Fluminense inicia sua caminhada para a segunda metade de 2026 oficialmente nesta sexta-feira (17), contra o Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileirão. Para esse confronto, Zubeldía conta com o reforço de Hulk, já regularizado, mas ainda não tem Thiago Silva, por conta da abertura da janela internacional.

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Apesar de ter o time base bem formado na primeira parte do ano, a escalação do treinador argentino tem algumas dúvidas. Canobbio retornou de férias após a Copa do Mundo e se reapresentou mais de duas semanas depois do elenco. Por isso, ainda faz trabalhos de recondicionamento e não é certeza para o jogo contra o Bragantino.

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A presença de Hulk entre os titulares também é uma incógnita. Zubeldía deu poucas pistas nos amistosos contra o Nova Iguaçu e Bahia. Apesar de não ter usado o camisa 7 junto com John Kennedy, o argentino escalou Hulk ao lado de Cano e Castillo juntos — o que dá sinais de que a parceria com JK é uma possibilidade.

Para isso, no entanto, Zubeldía teria que abrir mão de Lucho Acosta, Savarino ou Canobbio — que teve sua função de ponta de força cumprida por Serna nos amistosos. Além disso, o treinador não conta com Samuel Xavier, suspenso. Arana e Savarino estão pendurados, com dois amarelos.

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Zubeldía conversando com Canobbio no treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Hulk (Canobbio) e John Kennedy.

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