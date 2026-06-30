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Bélgica x Senegal: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 19:45
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Bélgica e Senegal se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Bélgica e Senegal se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 17h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    BEL
    Escudo Senegal
    SEN
    Copa do Mundo
    16-avos de final
    Data e Hora
    quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 17h (de Brasília)
    Local
    Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Said Martinez (HON)
    Assistentes
    Walter Lopez (HON) e Christian Ramierz (HON)
    Var
    ainda não divulgado.
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A "incrível geração belga" teve um início complicado na Copa do Mundo de 2026. A seleção empatou os dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Egito e Irã, marcando apenas um gol antes da rodada decisiva. Contudo, a Bélgica derrotou a Nova Zelândia por 5 a 1 e se classificou na liderança do Grupo G.

    Senegal também só foi conseguir a classificação na terceira rodada da fase de grupos. Na estreia, perdeu para a França por 3 a 1 e, na segunda partida, perdeu para a Noruega por 3 a 2. Contudo, a goleada por 5 a 0 de Senegal sobre o Iraque, além de garantir a classificação para a segunda fase pelos terceiros melhores colocados, também registrou um feito inédito para a história do continente africano em Copas do Mundo. Senegal foi a primeira seleção africana a marcar cinco gols em um jogo da competição.

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    Tudo sobre Bélgica x Senegal (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Bélgica 🆚 Senegal
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Said Martinez (HON)
    🚩 Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramierz (HON)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Bélgica
    Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
    Técnico: Rudi Garcia.

    🟢 Senegal
    Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mané, Jackson, Sarr.
    Técnico: Pape Bouna Thiaw.

    Bélgica e Senegal se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Bélgica e Senegal se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Bélgica x Senegal
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