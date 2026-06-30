Bélgica x Senegal: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo
Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 17h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
Balanço do Grupo G: Irã vive drama na Copa do Mundo; Bélgica e Egito avançam
Senegal aplica goleada inédita de cinco gols e carimba vaga no mata-mata da Copa
Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A "incrível geração belga" teve um início complicado na Copa do Mundo de 2026. A seleção empatou os dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Egito e Irã, marcando apenas um gol antes da rodada decisiva. Contudo, a Bélgica derrotou a Nova Zelândia por 5 a 1 e se classificou na liderança do Grupo G.
Senegal também só foi conseguir a classificação na terceira rodada da fase de grupos. Na estreia, perdeu para a França por 3 a 1 e, na segunda partida, perdeu para a Noruega por 3 a 2. Contudo, a goleada por 5 a 0 de Senegal sobre o Iraque, além de garantir a classificação para a segunda fase pelos terceiros melhores colocados, também registrou um feito inédito para a história do continente africano em Copas do Mundo. Senegal foi a primeira seleção africana a marcar cinco gols em um jogo da competição.
Tudo sobre Bélgica x Senegal (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Senegal
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).
📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Said Martinez (HON)
🚩 Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramierz (HON)
🖥️ VAR: ainda não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Bélgica
Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
Técnico: Rudi Garcia.
🟢 Senegal
Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mané, Jackson, Sarr.
Técnico: Pape Bouna Thiaw.
Bélgica x Senegal
💸 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Bélgica @2.16 contra o Senegal
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre