Bélgica x Senegal: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 17h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo BEL SEN Copa do Mundo 16-avos de final Data e Hora quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 17h (de Brasília) Local Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos Árbitro Said Martinez (HON) Assistentes Walter Lopez (HON) e Christian Ramierz (HON) Var ainda não divulgado. Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A "incrível geração belga" teve um início complicado na Copa do Mundo de 2026. A seleção empatou os dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Egito e Irã, marcando apenas um gol antes da rodada decisiva. Contudo, a Bélgica derrotou a Nova Zelândia por 5 a 1 e se classificou na liderança do Grupo G.

Senegal também só foi conseguir a classificação na terceira rodada da fase de grupos. Na estreia, perdeu para a França por 3 a 1 e, na segunda partida, perdeu para a Noruega por 3 a 2. Contudo, a goleada por 5 a 0 de Senegal sobre o Iraque, além de garantir a classificação para a segunda fase pelos terceiros melhores colocados, também registrou um feito inédito para a história do continente africano em Copas do Mundo. Senegal foi a primeira seleção africana a marcar cinco gols em um jogo da competição.

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Tudo sobre Bélgica x Senegal (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Bélgica 🆚 Senegal

Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Said Martinez (HON)

🚩 Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramierz (HON)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Bélgica

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Técnico: Rudi Garcia.

🟢 Senegal

Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mané, Jackson, Sarr.

Técnico: Pape Bouna Thiaw.

Bélgica e Senegal se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Bélgica x Senegal

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