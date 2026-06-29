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México x Equador: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 22:00
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México e Equador se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
México e Equador se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

México e Equador se enfrentam nesta terça-feira (30), às 22h (de Brasília), no Estadio Azteca, na Cidade do México, no México, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    méxico escudo
    MEX
    ECU
    Copa do Mundo
    16-avos de final
    Data e Hora
    terça-feira, 30 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    Local
    Estadio Azteca, na Cidade do México, no México
    Árbitro
    Slavko Vinčić (SVN)
    Assistentes
    Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)
    Var
    ainda não definido
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O México, um dos anfitriões do torneio, encerrou a primeira fase com três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido, com triunfos contra África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia. Trata-se da única equipe da Copa que atravessou toda a fase de grupos sem ser vazada.

    Nas ruas do país, a classificação provocou uma mobilização rara. Mais de 400 mil pessoas reuniram-se ao redor do Anjo da Independência para celebrar o desempenho da equipe. A festa rapidamente deixou de simbolizar apenas a passagem para o mata-mata. Transformou-se na manifestação de um sentimento coletivo alimentado pela condição de país-sede e pela percepção de que a seleção finalmente atua como um conjunto sólido, capaz de competir em igualdade com adversários tradicionais.

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    Já o Equador garantiu a vaga no mata-mata apenas nos minutos finais do último jogo da fase de grupos, com uma virada contra a Alemanha. Com o resultado, a equipe comandada por Sebastián Beccacece ficou com quatro pontos e avançou como um dos melhores terceiros colocados do torneio.

    Nas duas primeiras rodadas, a equipe tropeçou ao perder sua partida de estreia para a Costa do Marfim por 1 a 0, com gol nos minutos finais, e não sair do empate, em 0 a 0, contra Curaçao. No empate, o grande destaque da partida foi o goleiro do país caribenho, Eloy Room, que realizou 15 defesas. Contudo, a atuação de Enner Valencia, atacante do Equador, gerou diversas críticas pelos seus gols perdidos.

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    Tudo sobre México x Equador (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    México 🆚 Equador
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México, no México.
    👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)
    🖥️ VAR: ainda não definido.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 México
    Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.
    Técnico: Javier Aguirre.

    🟡 Equador
    Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.
    Técnico: Sebastián Beccacece.

    México e Equador se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    México e Equador se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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