Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (30/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (30) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, além de um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques do dia estão Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador, que disputam vaga nas oitavas de final, em mais uma rodada decisiva da fase eliminatória do Mundial.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 30 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

14h – Costa do Marfim x Noruega – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

18h – França x Suécia – CazéTV

22h – México x Equador – CazéTV, Globo e Sportv

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➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Gonzalo Plata, do Flamengo, comemora gol contra a Alemanha que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Série B

20h – Botafogo-SP x CRB – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

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