João Fonseca x De Jong na segunda rodada de Wimbledon; horário e onde assistir Brasileiro reencontra rival holandês na grama do Grand Slam britânico

Primeiro brasileiro desde 2010 a chegar à terceira rodada de Wimbledon, ano passado, João Fonseca pode repetir o feito nesta quarta-feira. Para isso, terá de eliminar o holandês Jesper De Jong, 73º do mundo. O duelo começa em torno das 11h (de Brasília) e será o terceiro da quadra 3. O Lance! acompanha o confronto ao vivo.

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A primeira partida da quadra que o número 1 do Brasil vai jogar começa às 7h (de Brasília), entre o americano Tommy Paul (25º) e o sul-coreano Soonwoo Kwon (200º). Em seguida, acontece uma partida feminina, entre a tcheca Karolina Muchova e a chinesa Shuai Zang.

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Gráfico mostra números da carreira de João Fonseca e Jesper de Jong (Reprodução)

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Quem vencer enfrenta, na terceira rodada, o qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo), de 28 anos, ou o holandês Botic van de Zandschulp (54º), de 30.

Na segunda-feira, o número 1 do Brasil salvou um set point na primeira parcial e derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut, ex-top 9 e atual 163º, por 7/6, 6/4 e 6/3:

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— Bom jogo, consegui impor um ritmo sólido desde o início da partida, tive um break rápido e a oportunidade de fazer o segundo, mas grama é difícil mesmo. Foi um ótimo jogo, apesar de não ter sido excepcional, fui muito sólido, consegui conduzir super bem. Feliz com isso e seguir assim nas próximas rodadas - analisou.

João Fonseca x Jesper De Jong

Wimbledon - 2ª rodada

📆 Data e horário: 1ª de julho, quarta-feira, em torno das 11h (de Brasília)

📍Local: Quadra 3 do All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, na Inglaterra

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

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