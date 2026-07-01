logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

João Fonseca x De Jong na segunda rodada de Wimbledon; horário e onde assistir

Brasileiro reencontra rival holandês na grama do Grand Slam britânico

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut
João Fonseca saca na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Primeiro brasileiro desde 2010 a chegar à terceira rodada de Wimbledon, ano passado, João Fonseca pode repetir o feito nesta quarta-feira. Para isso, terá de eliminar o holandês Jesper De Jong, 73º do mundo. O duelo começa em torno das 11h (de Brasília) e será o terceiro da quadra 3. O Lance! acompanha o confronto ao vivo.

continua após a publicidade
  • João Fonseca em ação em Wimbledon

    Especialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon

    Mais Esportes
    Há 13 horas
  • João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Antigo algoz será próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon

    Tênis
    Há 15 horas
  • João Fonseca durante o jogo contra Roberto Bautista na estreia de Wimbledon

    João Fonseca, sobre estreia em Wimbledon: ‘Grama é difícil’

    Tênis
    Há 1 dia

    • ➡️Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon
    ➡️Europeus reagem à vitória de João Fonseca em Wimbledon
    ➡️João Fonseca, sobre a estreia em Wimbledon: Grama é difícil

    A primeira partida da quadra que o número 1 do Brasil vai jogar começa às 7h (de Brasília), entre o americano Tommy Paul (25º) e o sul-coreano Soonwoo Kwon (200º). Em seguida, acontece uma partida feminina, entre a tcheca Karolina Muchova e a chinesa Shuai Zang.

    continua após a publicidade
    Gráfico mostra números da carreira de João Fonseca e Jesper de Jong (Reprodução)

    ➡️Hepta em Wimbledon, Djokovic relembra derrota para João Fonseca

    Quem vencer enfrenta, na terceira rodada, o qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo), de 28 anos, ou o holandês Botic van de Zandschulp (54º), de 30.

    Na segunda-feira, o número 1 do Brasil salvou um set point na primeira parcial e derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut, ex-top 9 e atual 163º, por 7/6, 6/4 e 6/3:

    continua após a publicidade

    — Bom jogo, consegui impor um ritmo sólido desde o início da partida, tive um break rápido e a oportunidade de fazer o segundo, mas grama é difícil mesmo. Foi um ótimo jogo, apesar de não ter sido excepcional, fui muito sólido, consegui conduzir super bem. Feliz com isso e seguir assim nas próximas rodadas - analisou.

    João Fonseca x Jesper De Jong
    Wimbledon - 2ª rodada

    📆 Data e horário: 1ª de julho, quarta-feira, em torno das 11h (de Brasília)
    📍Local: Quadra 3 do All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, na Inglaterra
    📺Onde assistir: ESPN e Disney+

    🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    De faixa branca no cabelo e top branco, Serena Williams leva o dedo indicador esquerdo ao rosto em partida de Wimbledon
    TênisDe volta às competições, Serena Williams cai na primeira rodada em WimbledonHá 10 horas
    João Fonseca em ação em Wimbledon
    Mais EsportesEspecialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada de WimbledonHá 13 horas
    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon
    TênisAntigo algoz será próximo adversário de João Fonseca em WimbledonHá 18 horas
    João Fonseca durante o jogo contra Roberto Bautista na estreia de Wimbledon
    TênisJoão Fonseca, sobre estreia em Wimbledon: 'Grama é difícil'Há 1 dia
    Tenista holandês Jesper de Jong estica os braços em vitória em Roland Garros
    TênisJoão Fonseca vai conhecer na terça o próximo rival em WimbledonHá 1 dia
    João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
    Fora de CampoEuropeus reagem à vitória de João Fonseca em Wimbledon: 'Uma ameaça'Há 1 dia

    Mais LANCE!

    João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle
    Atuação de João Fonseca em Wimbledon divide opiniões: 'Não suporto'
    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut
    João Fonseca se impõe e vence a estreia em Wimbledon
    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon
    Veja a vitória de João Fonseca na estreia de Wimbledon
    O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    João Fonseca estreia em Wimbledon; horário e onde assistir
    Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon
    Hepta em Wimbledon, Djokovic relembra derrota para João Fonseca
    João Fonseca em treino em Wimbledon
    João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros
    Estreia de João Fonseca em Wimbledon: saiba que horas começa o jogo
    João Fonseca em ação durante o ATP 500 de Halle
    Especialistas da ESPN preveem estreia dura para João Fonseca em Wimbledon
    O espanhol Roberto Bautista Agut devolve a bola de direita
    Rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon vive jejum de vitórias
    Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
    Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Definido o adversário de João Fonseca na estreia em Wimbledon
    João Fonseca celebra a virada sobre o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
    João Fonseca tem rival definido para estreia do UTS Rio
    Wimbledon é o mais tradicional torneio de tênis (Divulgação)
    Tenistas intensificam protestos por premiação em Wimbledon