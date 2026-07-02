Portugal x Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo: veja data e horário Veja as informações sobre o confronto nas oitavas de final da Copa

Após a vitória sobre a Croácia na segunda fase da Copa do Mundo, Portugal e Espanha se enfrentarão nas oitavas de final. A partida entre as seleções está marcada para a próxima segunda-feira, 6 de julho, às 16h (de Brasília). O palco do clássico será o AT&T Stadium, em Arlington (região de Dallas), nos Estados Unidos.

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Portugal supera a Croácia na Copa com virada nos acréscimos

Cristiano Ronaldo cobrando pênalti em Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

A classificação portuguesa nesta quinta-feira (2) veio com uma vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, no BMO Field, em Toronto. Cristiano Ronaldo marcou um dos gols da vitória portuguesa. Ao entrar em campo como titular aos 41 anos e 147 dias, o astro quebrou o recorde histórico de jogador mais velho a disputar uma partida de mata-mata em Copas do Mundo.

Com este jogo, Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 26 partidas na história do torneio, isolando-se como o segundo jogador com mais atuações, atrás apenas de Lionel Messi, que possui 29. O tento marcado contra os croatas também encurta a distância para o seu objetivo de atingir o milésimo gol na carreira. Por outro lado, o confronto pode ter representado o último ato de Luka Modric, que cogita a aposentadoria após o Mundial.

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Portugal pega Espanha nas oitavas da Copa

A seleção espanhola aguarda Portugal após uma classificação incontestável. A "La Roja" atropelou a Áustria por 3 a 0 em Los Angeles, com destaque para Oyarzabal, autor de dois gols, e Pedro Porro. O time de Luis de la Fuente apresentou um futebol de toques rápidos e alta posse de bola, e é um dos favoritos ao título.

O atacante espanhol Lamine Yamal, questionado na zona mista sobre a possibilidade de enfrentar o capitão português, demonstrou confiança e indiferença quanto ao oponente. "Para mim, tanto faz, sinceramente. Seria uma honra jogar contra o Cristiano, mas eu penso em ganhar a partida", afirmou o atacante de 18 anos, que garantiu estar 100% recuperado de lesão para o duelo decisivo.

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