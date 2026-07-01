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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (01/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 06:00
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Jude Bellingham comemora gol em contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
Jude Bellingham comemora gol em contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

A quarta-feira (1º) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, fase que segue definindo os classificados às oitavas. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo em busca da vaga no mata-mata, enquanto RD Congo, Senegal e Bósnia e Herzegovina tentam manter vivas as campanhas históricas no Mundial.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 1º de julho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    13h – Inglaterra x RD Congo – CazéTV
    17h – Bélgica x Senegal – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT
    21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

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    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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