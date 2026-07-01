Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (01/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (1º) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, fase que segue definindo os classificados às oitavas. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo em busca da vaga no mata-mata, enquanto RD Congo, Senegal e Bósnia e Herzegovina tentam manter vivas as campanhas históricas no Mundial.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 1º de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
13h – Inglaterra x RD Congo – CazéTV
17h – Bélgica x Senegal – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT
21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – CazéTV
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.