Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (01/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quarta-feira (1º) será marcada por mais três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo, fase que segue definindo os classificados às oitavas. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo em busca da vaga no mata-mata, enquanto RD Congo, Senegal e Bósnia e Herzegovina tentam manter vivas as campanhas históricas no Mundial.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 1º de julho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

13h – Inglaterra x RD Congo – CazéTV

17h – Bélgica x Senegal – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

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Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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