Colômbia x Gana Palpite – Análise e odds (03/07)

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Colômbia e Gana se enfrentam nesta sexta-feira (3), no Kansas City Stadium, em Missouri, em partida válida pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Os colombianos chegam como líderes invictos do Grupo K, enquanto os ganeses avançaram como terceiros colocados do Grupo L e buscam a primeira vitória sobre uma seleção sul-americana em Copas.

Comandada por Néstor Lorenzo, a Colômbia encerrou a fase de grupos com sete pontos e apenas um gol sofrido em três jogos, firmando-se como uma das seleções mais equilibradas do torneio. Gana, sob a gestão recente de Carlos Queiroz, classificou-se com quatro pontos e precisará elevar seu nível ofensivo para superar um adversário de qualidade superior.

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Melhores palpites para Colômbia x Gana pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Colômbia quer seguir como uma das melhores defesas da Copa

Após estrear vencendo o Uzbequistão por 3 x 1 no Estádio Azteca, (gols de Daniel Muñoz, Luis Díaz e Jaminton Campaz), a Colômbia seguiu mostrando poder de fogo na segunda rodada, a equipe de Néstor Lorenzo confirmou o favoritismo ao derrotar a República Democrática do Congo por 1 x 0 em Guadalajara, com Muñoz novamente decisivo.

Já diante de Portugal, na última rodada da primeira fase, o empate sem gols em Miami garantiu a primeira colocação e demonstrou maturidade defensiva contra um adversário de elite.

Os números da fase de grupos sustentam o favoritismo colombiano: quatro gols marcados, apenas um sofrido e 59,8% de posse de bola média nos três jogos, segundo dados da Squawka. Daniel Muñoz, lateral-direito de ofício, se tornou o artilheiro improvável da seleção no torneio com dois gols.

Luis Díaz chegou à Copa em grande fase após uma temporada excepcional no Bayern de Munique, onde marcou 15 gols e deu 14 assistências na Bundesliga. Nesta Copa, já anotou um gol e deu uma assistência contra o Uzbequistão, sendo a principal arma ofensiva de Lorenzo.

James Rodríguez, capitão e maior artilheiro da Colômbia em Copas do Mundo, preparou-se para o torneio com uma passagem pelo Minnesota United, da MLS. Aos 34 anos, segue como o cérebro da equipe e referência nas bolas paradas.

Gana teve um caminho oposto, classificando-se como terceira colocada do Grupo L com resultados apertados. A vitória por 1 x 0 sobre o Panamá, com gol de Caleb Yirenkyi aos 95 minutos, foi a base da classificação.

O empate sem gols contra a Inglaterra mostrou a capacidade defensiva dos Black Stars, que tiveram apenas 21,1% de posse de bola naquele jogo e ainda assim conseguiram manter o placar zerado. Já a derrota por 2 x 1 para a Croácia expôs limitações ofensivas preocupantes.

Gana marcou apenas dois gols em três jogos na fase de grupos e registrou somente 15 finalizações no total. Para avançar, Carlos Queiroz precisará encontrar um equilíbrio melhor entre a solidez defensiva e uma proposta ofensiva que gere mais oportunidades reais de gol.

A Colômbia não participava de uma Copa do Mundo desde 2018. O melhor resultado da seleção na competição foram as quartas de final em 2014, no Brasil, campanha em que James Rodríguez se tornou o maior artilheiro colombiano na história de Copas do Mundo.

Para Gana, alcançar as oitavas de final, os Black Stars terão de mudar muito em relação de como jogaram na fase de grupos, porém, é bom ressaltar que não passavam da fase de grupos desde 2010, quando foram até às quartas de final, na Copa da África do Sul e ficaram a um pênalti de se tornarem a primeira seleção africana numa semifinal.

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Confrontos diretos entre Colômbia x Gana

Colômbia e Gana nunca se enfrentaram em partidas oficiais de seleções principais. O confronto de sexta-feira será o primeiro encontro da história entre as duas nações no futebol masculino, o que impede qualquer análise baseada em precedentes diretos.

A ausência de histórico entre as seleções adiciona um elemento de imprevisibilidade ao duelo eliminatório. Nenhum dos treinadores possui referências de como sua equipe se comportou contra o adversário, e a preparação tática terá de se basear exclusivamente na análise de vídeo e nos dados da fase de grupos.

Notícias de Colômbia x Gana

Colômbia: desfalques e dúvidas

A Colômbia chega ao confronto sem desfalques significativos confirmados. Néstor Lorenzo realizou rodízio contra Portugal, poupando peças importantes para o mata-mata, e deve escalar força máxima contra Gana.

A grande dúvida tática envolve o centroavante. Cucho Hernández tem sido o titular nas duas primeiras rodadas, mas Luis Suárez Charris também disputa a posição. Lorenzo deve manter Cucho, que oferece mobilidade e pressão alta na saída de bola adversária.

Muñoz, apesar de atuar como lateral-direito, é o artilheiro da equipe no torneio com dois gols e deve ser mantido na ala direita, onde tem liberdade para se projetar ao ataque. Jhon Arias, pelo lado oposto, complementa o setor ofensivo com passes decisivos e finalizações de meia-distância.

O meio-campo titular deve contar com Jefferson Lerma e Richard Ríos como dupla de volantes, enquanto James Rodríguez atua como meia centralizado. A defesa tem Davinson Sánchez e Jhon Lucumí como dupla de zaga, com Johan Mojica na lateral esquerda e Camilo Vargas no gol.

Provável escalação da Colômbia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Díaz; Cucho Hernández. Técnico: Néstor Lorenzo.

Gana: desfalques e dúvidas

Gana sofre com a ausência de Mohammed Salisu. O zagueiro do Monaco está fora do torneio por lesão e deixa uma lacuna importante na defesa, setor que sustentou a classificação dos Black Stars na fase de grupos.

Sem Salisu, Jerome Opoku e Abdul Mumin devem formar a dupla de zaga, com Alidu Seidu na lateral direita e Gideon Mensah na esquerda. Lawrence Ati-Zigi, goleiro titular nas três partidas da fase de grupos, segue firme na meta.

Thomas Partey, capitão e referência do meio-campo, atuou os 90 minutos contra a Croácia e sua condição física será monitorada. O volante teve uma temporada irregular no Villarreal, com apenas 921 minutos na La Liga, mas segue como peça fundamental no sistema de Queiroz.

No ataque, Jordan Ayew deve liderar a linha ofensiva, com Abdul Fatawu e Antoine Semenyo nas pontas. Semenyo, destaque do Manchester City na Premier League com 17 gols na temporada, é o jogador com melhor momento de forma no elenco ganês. Iñaki Williams e Kamaldeen Sulemana são opções de impacto no banco.

Provável escalação de Gana (4-3-3): Benjamin Asare; Marvin Senaya, Adjetey, Luckassen e Gideon Mensah; Yirenkyi, Kwasi Sibo, Thomas Partey, Samenyo, Jordan Ayew e Iñaki Williams. Técnico: Carlos Queiroz.

Destaques individuais de Colômbia x Gana

Jogador destaque · Colômbia Luis Díaz 15 Gols na Bundesliga 2025/26 pelo Bayern Munich em 32 jogos 29 Participações em gol na Bundesliga 2025/26 (15 gols + 14 assistências) 76 Convocações pela seleção colombiana 1G + 1A Participações em gol na Copa do Mundo 2026 (gol e assistência contra o Uzbequistão) Jogador destaque · Gana Antoine Semenyo 17 Gols na Premier League 2025/26 entre Bournemouth e Manchester City 21 Participações em gol na PL 2025/26 (17 gols + 4 assistências) 36 Convocações pela seleção de Gana 7.34 Nota média FotMob na Premier League 2025/26

A Colômbia não entrou com uma das seleções favoritas a ficar com o título, mas a equipe de Nestor Lorenzo segurou o ímpeto de Portugal na fase de grupos e vem forte no mata-mata.

Os técnicos - Lorenzo busca história, Queiroz tenta surpreender

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo, de 60 anos, assumiu a Colômbia em junho de 2022 e transformou a seleção em uma das mais competitivas da América do Sul. O argentino levou os cafeteros à final da Copa América de 2024, onde perderam para a Argentina na prorrogação, e garantiu a classificação para a Copa do Mundo com uma campanha sólida nas eliminatórias.

Antes da seleção colombiana, Lorenzo trabalhou como assistente de José Pékerman na própria Colômbia e depois comandou o Melgar, no Peru. Seu estilo é pragmático, com ênfase na organização defensiva e transições rápidas. Na fase de grupos, a capacidade de adaptar a formação entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3 conforme o adversário mostrou versatilidade tática.

Carlos Queiroz

Carlos Queiroz foi nomeado treinador de Gana em abril de 2026, com pouco tempo de preparação antes do torneio. O português de 73 anos tem larga experiência em Copas do Mundo, tendo dirigido Portugal e Irã no mundial e atuado como assistente de Sir Alex Ferguson no Manchester United.

Sua chegada trouxe organização defensiva imediata, como evidenciado pelo 0 x 0 contra a Inglaterra. A dificuldade em gerar volume ofensivo, porém, permanece como o maior desafio. Queiroz historicamente prioriza estrutura sem a bola e contra-ataques objetivos, estratégia que pode funcionar contra uma Colômbia que tende a dominar a posse.

Análise tática de Colômbia x Gana

Néstor Lorenzo deve manter o 4-2-3-1 que funcionou ao longo do torneio, com Lerma e Ríos formando a base do meio-campo, James Rodríguez como meia centralizado e Luis Díaz aberto pela esquerda. A chave ofensiva estará nas projeções de Muñoz pela direita e nos movimentos de Cucho Hernández entre as linhas, criando espaços para os avanços de Díaz.

Gana deve adotar um bloco médio-baixo, replicando a estratégia que funcionou contra a Inglaterra. Partey será o escudo à frente da defesa, enquanto Owusu se encarrega de cobrir os corredores. A saída em contra-ataque dependerá da velocidade de Fatawu e Semenyo pelos flancos, explorando os espaços que Muñoz e Mojica deixam quando avançam.

O principal duelo tático acontecerá no corredor esquerdo do ataque colombiano. Luis Díaz, que já marcou um gol e deu uma assistência no torneio, terá pela frente Alidu Seidu, lateral-direito defensivamente consistente. Se Díaz conseguir superá-lo no um contra um, os espaços criados podem desestabilizar toda a estrutura ganesa. As bolas paradas também surgem como fator decisivo, com a Colômbia tendo jogadores fortes no jogo aéreo, como Sánchez e Lucumí, contra uma defesa de Gana que perdeu Salisu.

Prognóstico de placar exato para Colômbia x Gana

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🎯 Palpite do Lance! Colômbia 2 x 0 Gana – Odd 5,75 na Br4Bet A Colômbia possui vantagem técnica em praticamente todas as posições e chega ao mata-mata com a melhor defesa entre as primeiras colocadas dos grupos. Gana deve resistir na primeira etapa, mas a tendência é que a qualidade individual colombiana prevaleça sem que os africanos consigam furar o bloqueio adversário. A Colômbia sofreu apenas um gol em três jogos na fase de grupos, registrando a melhor marca defensiva entre os líderes de grupo

na fase de grupos, registrando a melhor marca defensiva entre os líderes de grupo Luis Díaz encerrou a temporada no Bayern Munich com 15 gols e 14 assistências na Bundesliga e já marcou na Copa do Mundo

e já marcou na Copa do Mundo Gana marcou apenas dois gols em três jogos na fase de grupos, com 15 finalizações totais no torneio

na fase de grupos, com 15 finalizações totais no torneio Daniel Muñoz, lateral-direito, é o artilheiro da Colômbia na Copa com dois gols e tende a se projetar contra a defesa ganesa

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h04 (01/07)