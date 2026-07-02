Gonçalo Ramos dispara após classificação de Portugal: 'Quando precisar, chama' Atacante marcou o gol decisivo de Portugal nos acréscimos

Gonçalo Ramos não poupou palavras após a classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo. Decisivo na vitória por 2 a 1 contra a Croácia, em Toronto, o atacante saiu do banco para resolver.

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— Quem me conhece já sabe: quando é preciso um gol nos últimos minutos, eu costumo aparecer. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Sempre que precisarem de um gol no fim, podem chamar o Gonçalo — destacou o jogador.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Rafael Leão recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković. Até então, a Croácia dominava a partida.

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Muitas vezes contestado por torcedores que preferem Cristiano Ronaldo no time, Gonçalo Ramos ficou como atacante de referência depois que o técnico Roberto Martinez substituiu o maior ídolo de Portugal por Rúben Neves. E Gonçalo deu a resposta em campo. Ele falou sobre a preparação. Nas suas palavras, a classificação histórica é resultado de um esforço coletivo da equipe.

Portugal busca virada épica no fim, elimina a Croácia e Modrić se despede

— O mais importante é a força que esta equipe tem demonstrado dentro da competição. Pode parecer um torneio curto, mas para nós são muitas horas de trabalho, de treinos e de convivência. Já parece que estamos juntos há muito tempo, e isso também pesa de forma positiva. Hoje mostramos a força do nosso grupo — completou.

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Gonçalo Ramos observa a bola entrando depois de ganhar de cabeça de dois croatas: gol decisivo (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

Veja como foi a classificação de Portugal

Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo, e garantiu vaga nas oitavas da competição. Em uma noite marcada por homenagens a Diogo Jota, Cristiano Ronaldo marcou, de pênalti, seu primeiro gol em um mata-mata de Mundial, enquanto Gonçalo Ramos decretou a classificação nos acréscimos.

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O resultado também marcou a despedida de Luka Modrić das Copas do Mundo, encerrando a trajetória de um dos maiores jogadores da história da seleção croata.

Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).

Melhores momentos Portugal x Croácia

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