logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30/6)

França, de Mbappé, e Noruega, de Haaland são os destaques do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta terça-feira (30), com mais três confrontos que definem classificados às oitavas de final. O destaque fica para o duelo entre França e Suécia, enquanto Costa do Marfim, Noruega, México e Equador também entram em campo em busca da permanência no Mundial.

continua após a publicidade
  • Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo

    África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 dias
  • O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo

    Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 6 dias
  • Jogadores de Marrocos comemoram gol de Yassine sobre o Haiti na Copa do Mundo

    Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 dias

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    A programação do dia reúne três partidas da fase eliminatória, distribuídas ao longo da tarde e da noite. França, México e Noruega tentam confirmar o favoritismo diante de adversários que chegam embalados ao mata-mata, em confrontos que valem vaga nas oitavas de final.

    continua após a publicidade

    Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (30), com horários e onde assistir ao vivo:

  • Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo

    Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos
  • Lance!

    Pochettino descarta favoritismo dos Estados Unidos: 'Não somos'

    Copa do Mundo 2026
    Há 36 minutos
  • Lucas Paquetá leva a mão à coxa esquerda após sentir um incômodo no músculo posterior

    Análise tática do Guffo: sem Paquetá, como o Brasil pode enfrentar a Noruega?

    Colunas
    Há 37 minutos

    • 14h – Costa do Marfim x Noruega – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    18h – França x Suécia – CazéTV
    22h – México x Equador – CazéTV, Globo e Sportv

    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Romelu Lukaku celebrando o gol marcado contra a Nova Zelândia, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo

    Bélgica

    Romelu Lukaku, o artilheiro belga com alma brasileira e recordes milionários

    Há 1 hora
    Inglaterra x RD Congo - Lance!TV

    Copa do Mundo 2026

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Inglaterra e RD Congo com o Lance!TV

    Há 1 hora
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Kane lidera Inglaterra na Copa do Mundo com eficiência e protagonismo

    Há 1 hora
    Amadou Onana, volante da Bélgica. (Reprodução/redes sociais)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é Amadou Onana? Nascido no Senegal, volante defende a Bélgica na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Vini Jr marcou em todos os jogos da Copa, exceto contra o Japão (Foto: Megan Briggs / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Romário dispara sobre desempenho de Vini Jr: 'Calou minha boca'

    Há 1 hora
    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Com retorno de astro, veja a escalação da Inglaterra para encarar a RD Congo na Copa

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    pausa para hidratação (Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Há oito anos, Maradona previu 'quatro tempos' na Copa: 'Publicidade'

    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Torcedores pedem Olodum para Brasil responder provocação da Noruega

    Eliminação para o México encerra ciclo de Beccacece no Equador

    Seleção Mexicana ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo

    Episódio antes de México x Equador vai parar na Fifa; entenda o motivo

    Yamal, craque da Espanha, em atividade durante treino

    Yamal não vê França à frente da Espanha na Copa do Mundo: 'Não nos venceram'

    cristiano ronaldo portugal

    Portugal e Croácia fazem duelo na Copa com despedida de craque geracional

    Michael Olise ameaça recorde de Pelé na Copa do Mundo

    Classificado para as oitavas, México ainda não sofreu gols nesta Copa (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

    Atuação do México assusta brasileiros: 'Prefiro enfrentar a França'

    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (01/07)?