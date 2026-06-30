Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30/6)
França, de Mbappé, e Noruega, de Haaland são os destaques do dia
A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta terça-feira (30), com mais três confrontos que definem classificados às oitavas de final. O destaque fica para o duelo entre França e Suécia, enquanto Costa do Marfim, Noruega, México e Equador também entram em campo em busca da permanência no Mundial.
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A programação do dia reúne três partidas da fase eliminatória, distribuídas ao longo da tarde e da noite. França, México e Noruega tentam confirmar o favoritismo diante de adversários que chegam embalados ao mata-mata, em confrontos que valem vaga nas oitavas de final.
Confira os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira (30), com horários e onde assistir ao vivo:
14h – Costa do Marfim x Noruega – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
18h – França x Suécia – CazéTV
22h – México x Equador – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
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