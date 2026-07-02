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Modric se despede das Copas do Mundo em derrota cruel da Croácia

Veterano encerra sua carreira em Mundiais aos 40 anos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 22:23
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Modric coloca as mãos na cabeça durante o jogo entre Croácia e Portugal, pela Copa do Mundo
Modric coloca as mãos na cabeça durante o jogo entre Croácia e Portugal, pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/AFP)

Com a derrota da Croácia para Portugal por 2 a 1, Luka Modric encerrou sua história em Copas do Mundo na carreira. O meia de 40 anos se aproxima da reta final de sua carreira sem ter conquistado o maior título do futebol.

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    Nos últimos 20 anos, Modric se consolidou como uma das maiores referências de meio-campistas modernos. O atleta chegou a levar a Croácia para uma final de Copa do Mundo em 2018, embora tenha amargado o vice-campeonato após a derrota para a França. No entanto, o desempenho do jogador lhe rendeu a conquista de uma Bola de Ouro em um período dominado por Messi e Cristiano Ronaldo.

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    Em Copas do Mundo, Modric disputou 23 partidas e se tornou um dos atletas mais longevos da história do torneio. Nesse período, o meio-campista estufou as redes duas vezes e contribuiu com duas assistências, sendo três dessas participações em gols no Mundial de 2018, na Rússia.

    Além da decisão em 2018, Modric levou a Croácia ao 3º lugar na Copa do Mundo de 2022 após ter sido eliminado para a Argentina na semifinal, mas ter vencido Marrocos no último jogo. No entanto, o atleta se despede das Copas do Mundo após uma derrota cruel para Portugal após sua equipe ter largado na frente e ter levado a virada nos acréscimos do segundo tempo.

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    Modric e Cristiano Ronaldo se abraçam após a vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/AFP)

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    Na derrota da Croácia para Portugal, a equipe comandada por Luka Modric teve três gols anulados por impedimento. Aos 57 minutos do segundo tempo, a equipe de Zlatko Dalic chegou a empatar o confronto em um momento de êxtase.

    Com a ida do árbitro ao VAR e com a indicação do impedimento, Modric sorriu em tom de ironia e reclamou diversas vezes da decisão. No apito final, o veterano e capitão da Croácia conversou com vários jogadores de Portugal, mas principalmente com Cristiano Ronaldo com dois abraços calorosos e uma conversa entre os dois ex-companheiros de Real Madrid.

    No jogo contra Portugal, Modric fez seu jogo 202 com a camisa da Croácia em sua história, o que o coloca como o 3º jogador com mais partidas por seleções. O atleta de 40 anos está atrás apenas de Cristiano Ronaldo (232) e Messi, que fará seu confronto de número 203 pela Argentina contra Cabo Verde, na sexta-feira (3).

    Nesses 202 jogos, Modric encerra sua passagem pela Croácia como o 5º maior artilheiro da história de seu país com 29 gols marcados ao lado de Eduardo da Silva.

    Na última temporada, Modric defendeu o Milan, mas não renovou seu contrato para a próxima temporada. Com o futuro indefinido, o meia de 40 anos não descarta encerrar sua carreira, tendo como última partida a derrota melancólica e cruel da Croácia para Portugal na Copa do Mundo de 2026.

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