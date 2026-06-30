Espanha x Áustria Palpite – Análise e odds (02/07)
Confira os palpites e informações de Espanha x Áustria pela Copa do Mundo
Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
A atual campeã europeia e uma das favoritas ao título terminou o Grupo H na liderança, invicta e sem sofrer gols. A Áustria, por sua vez, voltou a disputar uma Copa após 28 anos e avançou como segunda colocada do Grupo J, atrás da Argentina.
Quem avançar enfrentará Portugal ou Croácia nas oitavas de final. Confira os palpites do Lance para a partida na Geórgia e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.
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Análise da partida - Espanha busca controle, Áustria aposta no caos
A Espanha chega ao mata-mata com uma das campanhas mais sólidas da Copa. A equipe de Luis de la Fuente terminou a fase de grupos invicta, com sete pontos, três jogos sem sofrer gols e sinais claros de evolução após uma estreia frustrante.
O empate sem gols contra Cabo Verde gerou desconfiança sobre a capacidade ofensiva da equipe. A resposta veio na segunda rodada, com goleada por 4 x 0 sobre a Arábia Saudita, em atuação dominante e com protagonismo de Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.
Na última rodada, a Espanha confirmou a liderança ao vencer o Uruguai por 1 x 0, em Guadalajara, com gol de Álex Baena. O placar foi curto, mas reforçou a principal marca espanhola até aqui: controle de jogo, poucos espaços concedidos e capacidade de administrar vantagem sem perder organização.
A preocupação está no ataque pelos lados. Nico Williams sofreu lesão muscular no adutor direito contra o Uruguai e está fora, enquanto Yeremy Pino também deixou o jogo com problema no ombro. Ainda assim, De la Fuente tem alternativas como Baena, Dani Olmo e Ferran Torres, além de Yamal como principal desequilibrador.
A Áustria chega embalada por uma classificação dramática. A equipe voltou ao mata-mata de uma Copa pela primeira vez desde 1982, sustentada por intensidade, pressão alta e poder de reação, mas também por jogos de alto risco defensivo.
Na estreia, venceu a Jordânia por 3 x 1, com boa presença ofensiva e controle em boa parte do jogo. Depois, perdeu por 2 x 0 para a Argentina, resultado que expôs as dificuldades da equipe quando enfrenta adversários capazes de escapar da pressão inicial.
A classificação veio em um empate caótico por 3 x 3 contra a Argélia. A Áustria saiu na frente, sofreu a virada nos acréscimos e encontrou o gol salvador com Sasa Kalajdzic aos 96. O problema para Rangnick é claro: a equipe marca, compete e pressiona, mas sofre muitos espaços em transição, justamente um cenário perigoso contra a Espanha.
Confrontos diretos entre Espanha x Áustria
Espanha e Áustria se enfrentaram 16 vezes na história, com vantagem espanhola. La Roja soma nove vitórias, contra quatro triunfos austríacos e três empates.
O confronto mais recente aconteceu em novembro de 2009, em amistoso disputado na Áustria, com goleada espanhola por 5 x 1. Desde então, as seleções não voltaram a se cruzar.
Em Copas do Mundo, houve apenas um encontro. Em 1978, na Argentina, a Áustria venceu por 2 x 1 na fase de grupos, um dos poucos resultados favoráveis aos austríacos neste retrospecto.
Notícias de Espanha x Áustria
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Espanha: desfalques e dúvidas
Nico Williams é o principal desfalque espanhol. O atacante sofreu lesão muscular no adutor direito após entrada de Nicolás de la Cruz no jogo contra o Uruguai e não terá condições de atuar.
Yeremy Pino também preocupa. O ponta sofreu entorse acromioclavicular no ombro, e os exames descartaram fratura, mas sua presença no banco depende da evolução clínica.
Víctor Muñoz aparece como dúvida nas listas de escalação, embora não haja confirmação oficial sobre a natureza do problema. A tendência é que De la Fuente mantenha a base, com Yamal, Baena e Oyarzabal no ataque.
No meio-campo, Rodri segue como eixo de equilíbrio, com Pedri e Dani Olmo à frente. A estrutura defensiva deve ser preservada, sustentada por Cubarsí, Laporte e pela proteção do camisa 16.
Provável escalação da Espanha (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.
Áustria: desfalques e dúvidas
A Áustria não tem desfalques confirmados por lesão. Rangnick deve manter a estrutura usada na fase de grupos, com David Alaba como referência técnica e defensiva.
A principal preocupação está no desgaste. O empate por 3 x 3 contra a Argélia foi emocional e fisicamente pesado, decidido apenas nos acréscimos, e a recuperação do elenco será fator importante.
Marko Arnautovic, de 37 anos, teve minutos controlados nos três jogos da fase de grupos. O centroavante foi titular contra Jordânia e Argélia, mas saiu no intervalo em ambos, o que abre a possibilidade de Gregoritsch ou Schmid começarem como referência.
No meio, Sabitzer e Laimer seguem como peças-chave para sustentar a pressão alta. A dupla terá papel fundamental para impedir que a Espanha controle o ritmo desde os primeiros minutos.
Provável escalação da Áustria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Konrad Laimer, Romano Schmid e Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
Destaques individuais de Espanha x Áustria
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Os técnicos - De la Fuente controla, Rangnick pressiona
Luis de la Fuente
Luis de la Fuente assumiu a Espanha em dezembro de 2022 e consolidou uma seleção equilibrada, moderna e competitiva. Depois dos títulos da Liga das Nações e da Eurocopa, chegou à Copa com um modelo baseado em posse, pressão coordenada e pontas agressivos.
Contra a Áustria, o desafio será manter o controle sem Nico Williams. A ausência reduz profundidade pela esquerda, mas De la Fuente tem opções para preservar a estrutura, com Baena, Dani Olmo e Yamal como peças decisivas no último terço.
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick comanda a Áustria desde 2022 e transformou a seleção em uma equipe intensa, vertical e agressiva sem a bola. Seu modelo de pressão alta exige coordenação, fôlego e tomada de decisão rápida.
O problema é que esse estilo também deixa espaços. Contra uma Espanha capaz de atrair pressão e encontrar passes por dentro, Rangnick terá de equilibrar agressividade e proteção, sem permitir que Yamal e Oyarzabal ataquem campo aberto.
Análise tática de Espanha x Áustria
A Espanha deve manter o 4-3-3, com Rodri como eixo da construção e principal proteção à defesa. Pedri e Dani Olmo terão liberdade para se aproximar do ataque, enquanto Baena deve ocupar o corredor esquerdo no lugar de Nico Williams.
O lado direito será o principal caminho ofensivo espanhol. Lamine Yamal recebe aberto, atrai marcação e pode criar superioridade com Pedro Porro. Oyarzabal, como falso nove, tende a atacar a área em movimentos diagonais e abrir espaços para infiltrações dos meias.
A Áustria deve pressionar alto, tentando impedir a saída limpa da Espanha. Sabitzer, Laimer, Seiwald e Xaver Schlager serão fundamentais para fechar linhas de passe, mas qualquer encaixe mal executado pode abrir espaço nas costas da defesa.
As transições austríacas são a principal ameaça. Quando recupera a bola, a equipe acelera rápido com Sabitzer e Laimer, além da presença aérea de Arnautovic. Ainda assim, se a Espanha superar a primeira linha de pressão e controlar o ritmo, a tendência é que a Áustria seja empurrada para trás e sofra para defender os corredores.
Prognóstico de placar exato para Espanha x Áustria
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- A Espanha não sofreu nenhum gol em três jogos na fase de grupos, com apenas quatro finalizações de dentro da área permitidas em todo o torneio
- Mikel Oyarzabal é o artilheiro espanhol nesta Copa, com dois gols e uma assistência na goleada de 4 x 0 sobre a Arábia Saudita
- A Áustria sofreu seis gols em três jogos, incluindo três contra a Argélia e dois contra a Argentina
- Lamine Yamal encerrou a temporada pelo Barcelona com 16 gols e 11 assistências na La Liga e foi eleito o melhor jogador do campeonato espanhol
- Nos 16 confrontos históricos entre as seleções, a Espanha venceu nove vezes, com um placar agregado amplamente favorável
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 14h55 (30/06).
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