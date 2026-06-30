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Inglaterra x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 18:30
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Inglaterra e RD Congo se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Inglaterra e RD Congo se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Inglaterra e RD Congo se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    Escudo Inglaterra Onde Assistir Logo
    ENG
    COD
    Copa do Mundo
    16-avos de final
    Data e Hora
    quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 13h (de Brasília)
    Local
    Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
    Assistentes
    Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
    Var
    ainda não divulgado.
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Inglaterra começou a Copa do Mundo com uma grande estreia contra a Croácia, com vitória por 4 a 2, no AT&T Stadium, em Dallas, com dois gols de Harry Kane e outros de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Na sequência, em partida realizada em Boston, os ingleses não conseguiram passar pela retranca de Gana e empataram por 0 a 0.

    Na última rodada, a Inglaterra precisava vencer o Panamá para garantir a primeira colocação do grupo sem depender do duelo de Croácia e Gana. Após ir ao intervalo empatando sem gols, os ingleses conseguiram desbloquear a defesa panamenha com gols de Jude Bellingham e Harry Kane para garantir a liderança.

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    A República Democrática do Congo chegou à Copa do Mundo para encarar Portugal de Cristiano Ronaldo na estreia. Na partida, os portugueses saíram na frente, mas os congoleses conseguiram empatar e manter o resultado. Porém, no segundo jogo, perderam para a Colômbia por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.

    Para o jogo derradeiro, a RD Congo precisava vencer o Uzbequistão para passar ao mata-mata. Porém, na partida, os congoleses saíram atrás no placar e foram para o segundo tempo precisando da virada, que aconteceu. Com gols de Yoane Wissa (duas vezes) e Fiston Mayele, a seleção africana conseguiu a classificação à segunda fase para encarar a Inglaterra.

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    Tudo sobre Inglaterra x RD Congo (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 RD Congo
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 13h (de Brasília).
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
    🚩 Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Inglaterra
    Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel.

    🔵 RD Congo
    Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu.
    Técnico: Sébastien Desabre.

    Inglaterra e RD Congo se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Inglaterra e RD Congo se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Inglaterra x RD Congo
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