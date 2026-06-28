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James Rodríguez supera Valderrama e Rincón em jogo entre Colômbia e Portugal

Camisa 10 bateu recorde e superou ídolos colombianos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 00:03
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James rodríguez em campo
James Rodríguez na Copa na partida entre Colômbia e Portugal (Foto de: CHANDAN KHANNA / AFP)

A seleção da Colômbia quase conseguiu a vitória sobre Portugal com um gol no fim, mas o tento foi anulado e as duas seleções ficaram no 0 a 0 neste sábado (27), no último duelo do Grupo K. Mesmo com o resultado, os colombianos avançaram em primeiro, com 7 pontos, e os portugueses em segundo, com 5 na pontuação. A partida foi marcada por um recorde de James Rodríguez, que superou Freddy Rincón e Valderrama em jogos disputados com a camisa colombiana. Agora, o camisa 10 é o jogador que mais atuou pela seleção sul-americana.
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    James Rodríguez pela seleção da Colômbia (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    James Rodríguez foi titular e um dos grandes destaques da partida, sendo substituído na segunda etapa para a entrada de Juan Quintero. Com o confronto diante de Portugal, o meia completou 11 jogos pela seleção colombiana, mais do que os ídolos colombianos Rincón e Valderrama, que somam 10 partidas.

    James Rodríguez disputou três Copas do Mundo pela seleção colombiana, em 2014, 2018 e agora em 2026. Na primeira participação, conquistou a Chuteira de Ouro, já que foi o artilheiro do campeonato, com seus gols, e chegou às quartas de final, quando a Colômbia foi eliminada pelo Brasil.

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    James Rodríguez na Copa na partida entre Colômbia e Portugal (Foto de: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Em 2018, a Colômbia chegou até às oitavas de final, mas foi eliminada sem a presença de James, que se lesionou na última partida antes do confronto eliminatório. A Colômbia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2022, por isso só retorna em 2026, novamente sob o protagonismo do camisa 10.

    Com o empate diante de Portugal, a Colômbia avança como primeira colocada, com 7 pontos, e enfrentará a Gana, na próxima sexta-feira (3), às 22h30 (de Brasília). Já os portugueses enfrentam a Croácia na quinta-feira (2), às 20h (de Brasília).

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