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Estados Unidos x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 21:00
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Estados Unidos e Bósnia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Estados Unidos e Bósnia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Estados Unidos e Bósnia se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    escudo estados unidos
    USA
    bósnia e herzegovina logo
    BIH
    Copa do Mundo
    16-avos de final
    Data e Hora
    quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 21h (de Brasília)
    Local
    Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos
    Árbitro
    Raphael Claus (BRA)
    Assistentes
    Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)
    Var
    ainda não divulgado.
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Após vencer os dois primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026, contra Paraguai e Austrália, os Estados Unidos já estavam classificados para o mata-mata da competição. Por isso, os norte-americanos entraram em campo com uma equipe reserva contra a Turquia na derrota por 3 a 2.

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    A Bósnia, doze anos após a sua estreia em mundiais, garantiu a classificação inédita para a fase eliminatória da Copa do Mundo, com a vaga entre os melhores terceiros colocados. A seleção estreou com um empate por 1 a 1 diante do anfitrião Canadá, sofreu um revés por 4 a 1 contra a Suíça e fechou a primeira fase com um triunfo por 3 a 1 sobre o Catar.

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    Tudo sobre Estados Unidos x Bósnia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Bósnia
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
    📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Raphael Claus (BRA)
    🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Estados Unidos
    Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
    Técnico: Mauricio Pochettino.

    🔵 Bósnia
    Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic.
    Técnico: Sergej Barbarez.

    Estados Unidos e Bósnia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Estados Unidos e Bósnia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Estados Unidos x Bósnia
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