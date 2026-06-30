Estados Unidos x Bósnia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

Estados Unidos e Bósnia se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo USA BIH Copa do Mundo 16-avos de final Data e Hora quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 21h (de Brasília) Local Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos Árbitro Raphael Claus (BRA) Assistentes Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA) Var ainda não divulgado. Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Após vencer os dois primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026, contra Paraguai e Austrália, os Estados Unidos já estavam classificados para o mata-mata da competição. Por isso, os norte-americanos entraram em campo com uma equipe reserva contra a Turquia na derrota por 3 a 2.

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A Bósnia, doze anos após a sua estreia em mundiais, garantiu a classificação inédita para a fase eliminatória da Copa do Mundo, com a vaga entre os melhores terceiros colocados. A seleção estreou com um empate por 1 a 1 diante do anfitrião Canadá, sofreu um revés por 4 a 1 contra a Suíça e fechou a primeira fase com um triunfo por 3 a 1 sobre o Catar.

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Tudo sobre Estados Unidos x Bósnia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 🆚 Bósnia

Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).

📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Raphael Claus (BRA)

🚩 Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Estados Unidos

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Técnico: Mauricio Pochettino.

🔵 Bósnia

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic.

Técnico: Sergej Barbarez.

Estados Unidos e Bósnia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Estados Unidos x Bósnia

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