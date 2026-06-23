Kane lamenta empate contra Gana na Copa do Mundo: 'Decepcionados' Capitão inglês reconheceu dificuldade contra bloco baixo ganês

O atacante Harry Kane demonstrou frustração com o empate sem gols da Inglaterra diante de Gana, nesta terça-feira (23), no Gillette Stadium, em Boston, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após a partida, o capitão inglês avaliou que sua equipe controlou a posse de bola durante a maior parte do confronto, mas encontrou dificuldades para superar o sistema defensivo adversário e transformar o domínio territorial em oportunidades claras de gol.

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Dificuldade diante da defesa ganesa

Segundo Kane, a estratégia adotada por Gana dificultou as ações ofensivas da Inglaterra, especialmente na região central do campo. O atacante destacou que a equipe africana se organizou em um bloco baixo e compacto, obrigando os ingleses a buscarem alternativas pelos lados e em jogadas individuais.

— Obviamente estamos decepcionados por não vencer. Sabíamos que teríamos muita posse de bola, e tivemos. Eles defenderam muito bem em um bloco baixo e compacto, o que dificultou jogar pelo meio do campo. O jogo acabou sendo decidido pelos lados e nos duelos individuais.

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Mesmo sem balançar as redes, Kane entende que a Inglaterra produziu o suficiente para conquistar os três pontos. O centroavante reconheceu a organização defensiva dos ganeses, mas afirmou que sua equipe criou momentos de pressão ao longo dos dois tempos e teve oportunidades para definir a partida.

— É um jogo do qual poderíamos ter saído com uma vitória por 1 a 0 ou 2 a 0. Nunca seria uma partida bonita pela forma como eles jogaram. Méritos para eles, que defenderam bem e foram perigosos nos contra-ataques. No geral, nós lidamos bem com isso. Eles não tiveram muitas oportunidades. Ficamos com o ponto e seguimos em frente.

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Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que faltou para a vitória?

Ao analisar os motivos do empate, Kane apontou a falta de eficiência nas conclusões das jogadas. Para o atacante, partidas contra adversários que atuam de forma mais fechada costumam exigir um gol precoce para alterar o cenário do confronto e abrir mais espaços.

— Talvez tenha faltado um pouco de qualidade, mas esses jogos são difíceis. Já disputei muitas partidas desse tipo. Às vezes você precisa de um gol cedo para abrir o jogo e fazer o adversário sair mais. Quando o placar permanece 0 a 0 por muito tempo, eles passam a acreditar mais e defendem com ainda mais entrega.

Harry Kane, da Inglaterra, finaliza durante jogo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Chance perdida no fim

Nos minutos finais da partida, Kane teve nos pés a melhor oportunidade da Inglaterra. Após uma bola no travessão de Nico O'Reilly, o atacante recebeu o rebote dentro da pequena área, mas finalizou para fora. Apesar do erro, o camisa 9 afirmou que mantém a confiança em sua capacidade de decisão.

— Eu aposto em mim mesmo para marcar na maioria das vezes. Já vivi a vida de atacante tempo suficiente para saber que nem todas vão entrar. Nove em cada dez vezes eu confio que vou marcar, mas hoje simplesmente não aconteceu.

Situação da Inglaterra no grupo

Apesar do tropeço diante de Gana, Kane destacou que a Inglaterra segue em posição favorável na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Com quatro pontos em dois jogos, a seleção inglesa depende apenas de seus resultados para avançar na competição.

— Queríamos a segunda vitória hoje, mas não foi possível. No geral, estamos em uma boa posição e já pensamos no próximo jogo.

Harry Kane, da Inglaterra, reclama com o árbitro em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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