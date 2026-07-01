Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01/07)
Inglaterra encara a RD Congo, enquanto Bélgica e EUA também jogam
A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta quarta-feira (1º), com mais três confrontos que definem classificados às oitavas de final. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo em busca da permanência no Mundial diante de RD Congo, Senegal e Bósnia e Herzegovina, respectivamente.
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A programação do dia reúne três partidas da fase eliminatória, distribuídas entre a tarde e a noite. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos tentam confirmar o favoritismo diante de adversários que surpreenderam na fase de grupos e seguem vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final.
Confira os jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (1º), com horários e onde assistir ao vivo:
13h – Inglaterra x RD Congo – CazéTV
17h – Bélgica x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – CazéTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
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