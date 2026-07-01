Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01/07) Inglaterra encara a RD Congo, enquanto Bélgica e EUA também jogam

A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta quarta-feira (1º), com mais três confrontos que definem classificados às oitavas de final. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo em busca da permanência no Mundial diante de RD Congo, Senegal e Bósnia e Herzegovina, respectivamente.

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A programação do dia reúne três partidas da fase eliminatória, distribuídas entre a tarde e a noite. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos tentam confirmar o favoritismo diante de adversários que surpreenderam na fase de grupos e seguem vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (1º), com horários e onde assistir ao vivo:

13h – Inglaterra x RD Congo – CazéTV

17h – Bélgica x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

Sarr marcou um dos gols de Senegal em cima do Iraque na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs / AFP)

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➡️ Clique para assistir no Sportv

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