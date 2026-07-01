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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01/07)

Inglaterra encara a RD Congo, enquanto Bélgica e EUA também jogam

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 09:00
Atualizado há 1 minutos
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De unifomre vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026
De uniforme vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (Foto: Buda Mendes/Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta quarta-feira (1º), com mais três confrontos que definem classificados às oitavas de final. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo em busca da permanência no Mundial diante de RD Congo, Senegal e Bósnia e Herzegovina, respectivamente.

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    A programação do dia reúne três partidas da fase eliminatória, distribuídas entre a tarde e a noite. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos tentam confirmar o favoritismo diante de adversários que surpreenderam na fase de grupos e seguem vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (1º), com horários e onde assistir ao vivo:

    13h – Inglaterra x RD Congo – CazéTV
    17h – Bélgica x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

    Sarr marcou um dos gols de Senegal em cima do Iraque na Copa do Mundo
    Sarr marcou um dos gols de Senegal em cima do Iraque na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs / AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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