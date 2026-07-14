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Santos testa impedimento semiautomático na Vila Belmiro

Tecnologia do impedimento semiautomático é validada em jogo do Sub-17 do Santos

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
14/07/2026 17:56
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Vila Belmiro durante partida do Sub-17 na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Vila Belmiro durante partida do Sub-17 na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Santos venceu o América-MG por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (14), em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O gol foi marcado de pênalti por João Borges. A partida foi realizada na Vila Belmiro e marcou a etapa final do processo de homologação da tecnologia do impedimento semiautomático no estádio.

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    O sistema será utilizado pela primeira vez em uma partida na Vila Belmiro, como parte dos testes que antecedem o retorno da equipe profissional ao estádio após a pausa para a Copa do Mundo.

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    O primeiro compromisso do Peixe em casa está marcado para o dia 25 de julho, às 18h30 (de Brasília), diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concluiu a instalação dos equipamentos e está utilizando partidas das categorias de base para validar a tecnologia antes da retomada oficial do calendário do futebol brasileiro.

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    • A entidade instalou celulares que serão utilizados no estádio. Os aparelhos registram toda a partida em 4K, a 100 frames por segundo, permitindo que o sistema crie uma réplica digital do confronto.

    — A Vila Belmiro passou por todas as vistorias e agora serão feitos os últimos testes necessários para a homologação e, assim, poder receber partidas do Campeonato Brasileiro com a tecnologia do impedimento semiautomático. A iniciativa da CBF representa um avanço importante para o futebol brasileiro, trazendo ainda mais precisão às decisões da arbitragem e fortalecendo o espetáculo. O jogo do Sub-17 contra o América-MG será a primeira oportunidade de colocar o sistema em operação na Vila, e estaremos prontos para utilizá-lo no dia 25, na partida contra a Chapecoense — afirmou Luiz Fernando Vella, gerente administrativo do Santos.

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    Vila Belmiro testa impedimento semiautomatico em jogo da base. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
    Vila Belmiro testa impedimento semiautomatico em jogo da base. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    A CBF determinou que todas as partidas do Campeonato Brasileiro sejam disputadas em estádios equipados com a tecnologia do impedimento semiautomático.

    O teste do impedimento semiautomático ocorreu sem intercorrências, e o Peixe entrou no G-5 da competição com a vitória sobre o América-MG.

    O técnico do Sub-17 do Santos, Luciano Santos, comentou sobre a atuação da equipe e elogiou a versatilidade dos Meninos da Vila.

    — Perdemos muitas chances, mas fomos superiores. Já é algo que vem acontecendo há algum tempo. Enfrentamos a melhor defesa do campeonato e tivemos variações durante a partida. Precisamos valorizar os meninos de 2010 no jogo. Eles estão todos atuando e rodando para oportunizar todos. A evolução é notória. É fantástico vivenciar uma competição com os meninos comprando a ideia. Temos jogadores começando a se destacar, como Joãozinho, Isaac e Brian, que também estão ajudando no Sub-20 — disse em entrevista à Santos TV.

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