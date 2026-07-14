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Confira retrospecto do duelo entre Santos e Botafogo

Peixe visita o Botafogo para abrir sequência após pausa para a Copa do Mundo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
14/07/2026 18:53
Atualizado há 1 minutos
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Elenco do Santos em partida no Nilton Santos, contra o Botafogo, em 2026. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos em partida no Nilton Santos, contra o Botafogo, em 2026. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro após um mês e meio de paralisação. O Peixe enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição.

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    O último encontro entre as equipes aconteceu em outubro do ano passado, no Rio de Janeiro, e terminou empatado por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

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    No retrospecto geral do confronto, o Santos soma 46 vitórias, 38 derrotas e 33 empates. O Peixe marcou 196 gols e sofreu 163 em 117 partidas. O primeiro duelo entre os clubes foi disputado em 14 de abril de 1918, na Vila Belmiro, e terminou com vitória santista por 8 a 2.

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    • Santos e Botafogo em duelo pelo Brasileirão, em outubro de 2026. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Santos e Botafogo em duelo pelo Brasileirão, em outubro de 2026. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos x Botafogo:

    Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (desde 1963 foram 72 jogos):
    Vitórias: 26
    Empates: 24
    Derrotas: 22
    Gols pró: 96
    Gols sofridos:75

    Somente partidas pelo Brasileiro no Engenhão (13 partidas):
    Vitórias: 04
    Empates: 05
    Derrotas: 04
    Gols pró: 12
    Gols sofridos: 15

    Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:
    Pelé, Pepe, Nenê Belarmino, Paulinho Mclaren, Diego, Soteldo e Marcos Leonardo - 3 gols cada

    Última partida:
    Partida 6481
    BOTAFOGO FR 2 X 2 SANTOS FC
    Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
    Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
    Data: domingo, 26 de outubro de 2025
    Horário: 16h00 (de Brasília)
    Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
    Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior
    Cartões amarelos: Alexander Barboza, Marlon Freitas, Allan e Chris Ramos (BFR); Gabriel Brazão, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza (SFC).
    Gols: Joaquín Correa (1' e 38'/1ºT), Souza (25'/1ºT); Barreal (pênalti) (24/2ºT).
    Escalações:
    BFR: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, Newton e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Danilo (Allan) e Santiago Rodríguez; Chris Ramos (Arthur Cabral), Joaquín Correa e Jeffinho (Savarino). Técnico: Davide Ancelotti
    SFC: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Alexis Duarte (Guilherme) e Souza (Gonzalo Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão) e Rollheiser; Barreal (Caballero) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico. Juan Pablo Vojvoda

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