Confira retrospecto do duelo entre Santos e Botafogo
Peixe visita o Botafogo para abrir sequência após pausa para a Copa do Mundo
O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro após um mês e meio de paralisação. O Peixe enfrenta o Botafogo na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição.
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O Alvinegro Praiano está a apenas um ponto do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento.
O último encontro entre as equipes aconteceu em outubro do ano passado, no Rio de Janeiro, e terminou empatado por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.
No retrospecto geral do confronto, o Santos soma 46 vitórias, 38 derrotas e 33 empates. O Peixe marcou 196 gols e sofreu 163 em 117 partidas. O primeiro duelo entre os clubes foi disputado em 14 de abril de 1918, na Vila Belmiro, e terminou com vitória santista por 8 a 2.
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Santos x Botafogo:
Somente partidas pelo Campeonato Brasileiro (desde 1963 foram 72 jogos):
Vitórias: 26
Empates: 24
Derrotas: 22
Gols pró: 96
Gols sofridos:75
Somente partidas pelo Brasileiro no Engenhão (13 partidas):
Vitórias: 04
Empates: 05
Derrotas: 04
Gols pró: 12
Gols sofridos: 15
Principais artilheiros no Campeonato Brasileiro:
Pelé, Pepe, Nenê Belarmino, Paulinho Mclaren, Diego, Soteldo e Marcos Leonardo - 3 gols cada
Última partida:
Partida 6481
BOTAFOGO FR 2 X 2 SANTOS FC
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Data: domingo, 26 de outubro de 2025
Horário: 16h00 (de Brasília)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior
Cartões amarelos: Alexander Barboza, Marlon Freitas, Allan e Chris Ramos (BFR); Gabriel Brazão, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza (SFC).
Gols: Joaquín Correa (1' e 38'/1ºT), Souza (25'/1ºT); Barreal (pênalti) (24/2ºT).
Escalações:
BFR: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, Newton e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Danilo (Allan) e Santiago Rodríguez; Chris Ramos (Arthur Cabral), Joaquín Correa e Jeffinho (Savarino). Técnico: Davide Ancelotti
SFC: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Alexis Duarte (Guilherme) e Souza (Gonzalo Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão) e Rollheiser; Barreal (Caballero) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico. Juan Pablo Vojvoda
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