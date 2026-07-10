Análise: contra o Benfica, Cebolinha, do Flamengo, revive capítulo mais desafiador da carreira Atacante enfrenta o ex-clube após uma passagem marcada por pressão e dificuldade de adaptação

O amistoso entre Flamengo e Benfica, neste sábado (11), pelo Troféu do Algarve, marcará um reencontro especial para Everton Cebolinha. Contratado pelo clube português em 2020 por 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões, na época), o atacante desembarcou em Lisboa como uma das principais apostas da temporada, ao lado de Darwin Núñez. Cercado de expectativa, porém, deixou Portugal dois anos depois sem conseguir justificar o alto investimento.

Hoje, defendendo o Flamengo, Cebolinha terá pela frente justamente o clube onde viveu um dos períodos mais desafiadores de sua carreira.

Chegada de Cebolinha ao Benfica foi um pedido de Jorge Jesus

A contratação do brasileiro foi um pedido de Jorge Jesus. O treinador português, que havia comandado o Flamengo em 2019, conhecia bem o futebol de Cebolinha e enxergava no atacante uma peça importante para seu projeto no Benfica.

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Everton Cebolinha na chegada ao Benfica (Foto: Divulgação/Benfica)

O jogador chegava valorizado. Além do protagonismo construído no Grêmio, era um dos atletas em maior evidência do futebol brasileiro após a conquista da Copa América de 2019 pela Seleção Brasileira, competição na qual foi um dos destaques da equipe comandada por Tite. Para tirá-lo do clube gaúcho, o Benfica desembolsou 20 milhões de euros, tornando-o uma das contratações mais caras da história do clube português naquele momento.

Apesar da confiança de Jorge Jesus e da sequência como titular, Cebolinha nunca conseguiu reproduzir em Portugal o futebol que o credenciou à transferência.

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Cebolinha ao lado de Jorge Jesus no Benfica (Foto: Divulgação/Benfica)

As razões para Cebolinha não vingar como esperado no Benfica

Grande parte dessa dificuldade passou pela mudança de função. Acostumado a atuar aberto pela esquerda, explorando velocidade, dribles e jogadas de linha de fundo, o atacante passou a desempenhar um papel bem diferente no esquema de Jesus.

No sistema utilizado pelo treinador português, geralmente no 4-4-2 ou no 4-1-3-2, Cebolinha atuava como um meia pelo lado esquerdo. Em vez de ser um jogador responsável por atacar o espaço e partir para o confronto individual, precisava participar da construção das jogadas, circular por dentro, organizar a equipe ofensivamente e contribuir com maior intensidade na recomposição defensiva.

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A mudança reduziu justamente as características que fizeram dele um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Além da adaptação a uma nova função, o atacante encontrou em Portugal um futebol de maior exigência física e tática, cenário diferente do que havia vivido durante sua passagem pelo Grêmio.

O alto investimento também aumentou a cobrança. A torcida do Benfica passou a criticá-lo com frequência, principalmente porque o rendimento em campo não acompanhava a expectativa criada pela contratação. Em certo momento, o jogador, ao lado de Núnez, foi ameaçado de morte. A dupla excluiu a conta no Instagram.

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Depois da saída de Jorge Jesus, Cebolinha voltou a ser utilizado com mais frequência como ponta, sua posição de origem. O brasileiro chegou a ter boas atuações, uma das principais foi diante do Tondela, quando marcou um gol e deu duas assistências. Ainda assim, nunca conseguiu se consolidar como protagonista da equipe.

Cebolinha em ação pelo Benfica contra o Tondela (Foto: Divulgação/Benfica)

As constantes mudanças de treinador e o ambiente político turbulento vivido pelo Benfica naquele período também dificultaram sua afirmação. Ao todo, foram 94 partidas, 15 gols e uma passagem considerada abaixo das expectativas para um jogador que chegou cercado de status.

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Números de Cebolinha pelo Benfica

93 jogos (67 titular) 15 gols 17 assistências 180 minutos para participar de gol 22 grandes chances criadas 1.3 passes decisivos por jogo 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol) 49% de eficiência nos dribles 1.8 dribles certos por jogo 50% de conversão em grandes chances 4.4 duelos ganhos por jogo 0.9 faltas sofridas por jogo

Chegada ao Flamengo com status

Em 2022, o destino de Cebolinha passou a ser o Flamengo, que investiu 16 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões) para repatriá-lo. No Rubro-Negro, o atacante voltou a atuar na função em que construiu sua carreira, com liberdade para jogar aberto pela esquerda, atacar os defensores no um contra um e explorar sua velocidade.

Cebolinha em sua apresentação com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Ao longo da passagem pelo Flamengo, o camisa 11 alternou bons momentos com períodos de instabilidade, mas participou de uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. Cebolinha integrou os elencos campeões da Libertadores de 2022 e 2025, além de outras campanhas importantes. Embora tenha recuperado parte do desempenho que o destacou no Grêmio, nunca conseguiu se firmar de forma definitiva como um dos protagonistas da equipe.

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Cebolinha no título da Libertadores do Flamengo de 2022 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Reencontro de Cebolinha com o Benfica acontece em meio a momento indefinido no Flamengo

O reencontro de Cebolinha com o Benfica acontece justamente em um momento de indefinição sobre seu futuro. Com contrato válido apenas até o fim de 2026, Cebolinha já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana em fevereiro, ele indicou que deixaria o clube ao término da temporada.

"Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo."

Números de Cebolinha pelo Flamengo

194 jogos 22 gols

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