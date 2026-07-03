Flamengo tenta repetir roteiro de 2019, mas cede empate ao River Plate em amistoso Rubro-Negro mostra poder de reação, mas não sustentou a vitória diante dos argentinos

O Flamengo empatou em 2 a 2 com o River Plate nesta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal, no primeiro amistoso da equipe durante a intertemporada. O duelo reviveu, em diversos momentos, a histórica final da Libertadores de 2019: o Rubro-Negro saiu atrás no placar e buscou a virada com gols de Pedro e Bruno Henrique. Entretanto, diferentemente daquela decisão, viu os argentinos empatarem (ambos os gols de Driussi). O jogo também ficou marcado pela provocação do camisa 27 rubro-negro, que comemorou seu gol exibindo a tatuagem em homenagem ao título conquistado sobre o rival.

Primeiro tempo: jogo agitado e provocação de Bruno Henrique

O primeiro tempo, animado, lembrou a decisão de 2019. Afinal, o River Plate, aproveitando falha de Jorginho, que saiu jogando errado, abriu o placar com Driussi. Em resposta, o Flamengo, também em erro do adversário, chegou ao empate com Samuel Lino, em lance com assistência de Jorginho, que se redimiu. A virada foi aos 37 minutos, quando Lino deu uma assistência magistral para Bruno Henrique, que, antes de estufar a rede, deu um drible desconcertante no adversário. Na comemoração, provocou os argentinos com uma tatuagem da Libertadores. Apesar do amistoso, o time argentino deu entradas duras e esquentou a partida.

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Bruno Henrique comemora gol provocando torcida do River Plate com tatuagem (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo esteve perto de marcar um gol digno do Prêmio Puskás na etapa inicial. Pedro recebeu a bola dentro da área, aplicou um chapéu no marcador e emendou uma bicicleta, mas acabou não acertando a bola.

Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate

Segundo tempo: Leonardo Jardim roda o time

O Flamengo voltou do intervalo levando perigo ao gol do River Plate, mas não balançou a rede. Com o passar do tempo, Jardim, assim como Eduardo Coudet, promoveu diversas mudanças na equipe, o que deixou a partida mais equilibrada, mas também reduziu o ritmo e a qualidade técnica, com menos criatividade e entrosamento dos dois lados.

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Entre os atletas que tentavam aproveitar a oportunidade para ganhar espaço no elenco, Wallace Yan, Joshua e Lorran (que retornou recentemente de empréstimo) foram acionados na etapa final, mas tiveram atuações discretas. A melhor chance foi com Wallace Yan, que nos acréscimos teve a chance da vitória, após passe de Lorran, mas desperdiçou.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital do amistoso em Portugal ficou por conta de Bruno Henrique. O camisa 27 marcou o gol que, naquele momento, colocou o Flamengo em vantagem no placar. Além da categoria do atacante para driblar o marcador antes da finalização, o lance também contou com uma assistência precisa de Samuel Lino, que encontrou o companheiro com um lançamento açucarado.

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Deu aula 🏅

Bruno Henrique voltou a decidir com a camisa do Flamengo. No gol da virada parcial, o camisa 27 mostrou explosão, habilidade e categoria.

Ficou abaixo 📉

Em uma partida marcada por diversas substituições, era natural que faltasse entrosamento entre os jogadores. Ainda assim, Wallace Yan ficou devendo. Já nos acréscimos, o atacante teve a melhor chance do Flamengo na etapa final, mas desperdiçou a oportunidade de garantir a vitória.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 2🆚2 River Plate

🏆 Amistoso - Troféu do Algarve

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR)

🥅 Gols: Driussi, 6'/1°T (0-1), Samuel Lino, 29'/1°T (1-1), Bruno Henrique, 32'/1°T (2-1), Driussi, 37'/1°T (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Fausto Vera (RIV)

🟥 Cartão Vermelho: -

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⚽ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi (Andrew); Emerson Royal (Saúl), Vitão, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar (Lorran), Jorginho (Cebolinha) e Luiz Araújo (Daniel Sales); Samuel Lino (Joshua), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Pedro (Evertton Araújo).

⚪🔴 River Plate (Técnico: Eduardo Coudet)

Beltrán; Ulises Giménez (Giménez), Martínes Quarta (Lucero), Rivero e Acuña (Pereyra); Arambarri (González), Lucas Silva e Fausto Vera; Galván, Colidio (Freitas) e Driussi.

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🟨 ARBITRAGEM

🕴️ Arbitragem: Luis Godinho (POR)

🚩 Assistentes: Hugo Coimbra (POR) e Gonçalo Freire (POR)

📺 VAR: Pedro Ramalho (POR).

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