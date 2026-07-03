logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Flamengo tenta repetir roteiro de 2019, mas cede empate ao River Plate em amistoso

Rubro-Negro mostra poder de reação, mas não sustentou a vitória diante dos argentinos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 17:29
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate
Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo empatou em 2 a 2 com o River Plate nesta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal, no primeiro amistoso da equipe durante a intertemporada. O duelo reviveu, em diversos momentos, a histórica final da Libertadores de 2019: o Rubro-Negro saiu atrás no placar e buscou a virada com gols de Pedro e Bruno Henrique. Entretanto, diferentemente daquela decisão, viu os argentinos empatarem (ambos os gols de Driussi). O jogo também ficou marcado pela provocação do camisa 27 rubro-negro, que comemorou seu gol exibindo a tatuagem em homenagem ao título conquistado sobre o rival.

  • Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: ‘Rei’

    Fora de Campo
    Há 10 minutos
  • Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Bruno Henrique provoca River Plate com tatuagem da Libertadores do Flamengo

    Flamengo
    Há 1 hora
  • Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Veja gols de River Plate x Flamengo: Rubro-Negro vira, mas leva empate

    Flamengo
    Há 13 minutos

    • Primeiro tempo: jogo agitado e provocação de Bruno Henrique

    O primeiro tempo, animado, lembrou a decisão de 2019. Afinal, o River Plate, aproveitando falha de Jorginho, que saiu jogando errado, abriu o placar com Driussi. Em resposta, o Flamengo, também em erro do adversário, chegou ao empate com Samuel Lino, em lance com assistência de Jorginho, que se redimiu. A virada foi aos 37 minutos, quando Lino deu uma assistência magistral para Bruno Henrique, que, antes de estufar a rede, deu um drible desconcertante no adversário. Na comemoração, provocou os argentinos com uma tatuagem da Libertadores. Apesar do amistoso, o time argentino deu entradas duras e esquentou a partida.

    continua após a publicidade
    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol
    Bruno Henrique comemora gol provocando torcida do River Plate com tatuagem (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    O Flamengo esteve perto de marcar um gol digno do Prêmio Puskás na etapa inicial. Pedro recebeu a bola dentro da área, aplicou um chapéu no marcador e emendou uma bicicleta, mas acabou não acertando a bola.

  • Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Brasil x Noruega pode ter horário alterado pela Fifa; entenda

    Seleção Brasileira
    Há 16 minutos
  • Hany gol contra (Photo by Thomas COEX / AFP)

    Jogador do Egito entra para a história com recorde de gols contra em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos
  • Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Messi joga? Argentina é escalada com novidade para enfrentar Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026
    Há 29 minutos
    • Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate
    Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate

    Segundo tempo: Leonardo Jardim roda o time

    O Flamengo voltou do intervalo levando perigo ao gol do River Plate, mas não balançou a rede. Com o passar do tempo, Jardim, assim como Eduardo Coudet, promoveu diversas mudanças na equipe, o que deixou a partida mais equilibrada, mas também reduziu o ritmo e a qualidade técnica, com menos criatividade e entrosamento dos dois lados.

    continua após a publicidade

    Entre os atletas que tentavam aproveitar a oportunidade para ganhar espaço no elenco, Wallace Yan, Joshua e Lorran (que retornou recentemente de empréstimo) foram acionados na etapa final, mas tiveram atuações discretas. A melhor chance foi com Wallace Yan, que nos acréscimos teve a chance da vitória, após passe de Lorran, mas desperdiçou.

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O lance capital do amistoso em Portugal ficou por conta de Bruno Henrique. O camisa 27 marcou o gol que, naquele momento, colocou o Flamengo em vantagem no placar. Além da categoria do atacante para driblar o marcador antes da finalização, o lance também contou com uma assistência precisa de Samuel Lino, que encontrou o companheiro com um lançamento açucarado.

    continua após a publicidade

    Deu aula 🏅

    Bruno Henrique voltou a decidir com a camisa do Flamengo. No gol da virada parcial, o camisa 27 mostrou explosão, habilidade e categoria.

    Ficou abaixo 📉

    Em uma partida marcada por diversas substituições, era natural que faltasse entrosamento entre os jogadores. Ainda assim, Wallace Yan ficou devendo. Já nos acréscimos, o atacante teve a melhor chance do Flamengo na etapa final, mas desperdiçou a oportunidade de garantir a vitória.

    ➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Flamengo 2🆚2 River Plate
    🏆 Amistoso - Troféu do Algarve
    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho, às 15h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR)
    🥅 Gols: Driussi, 6'/1°T (0-1), Samuel Lino, 29'/1°T (1-1), Bruno Henrique, 32'/1°T (2-1), Driussi, 37'/1°T (2-2)
    🟨 Cartões amarelos: Fausto Vera (RIV)
    🟥 Cartão Vermelho: -

    continua após a publicidade

    ⚽ESCALAÇÕES

    🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
    Rossi (Andrew); Emerson Royal (Saúl), Vitão, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar (Lorran), Jorginho (Cebolinha) e Luiz Araújo (Daniel Sales); Samuel Lino (Joshua), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Pedro (Evertton Araújo).

    ⚪🔴 River Plate (Técnico: Eduardo Coudet)
    Beltrán; Ulises Giménez (Giménez), Martínes Quarta (Lucero), Rivero e Acuña (Pereyra); Arambarri (González), Lucas Silva e Fausto Vera; Galván, Colidio (Freitas) e Driussi.

    continua após a publicidade

    🟨 ARBITRAGEM

    🕴️ Arbitragem: Luis Godinho (POR)
    🚩 Assistentes: Hugo Coimbra (POR) e Gonçalo Freire (POR)
    📺 VAR: Pedro Ramalho (POR).

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Flamengo comemoram gol contra River Plate

    Fora de Campo

    Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais'

    Há 15 minutos
    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Fora de Campo

    Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei'

    Há 48 minutos
    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Flamengo

    Bruno Henrique provoca River Plate com tatuagem da Libertadores do Flamengo

    Há 1 hora
    Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Flamengo

    Veja gols de River Plate x Flamengo: Rubro-Negro vira, mas leva empate

    Há 1 hora
    Pedro ao lado de Leonardo Jardim durante treino do Flamengo em Portugal

    Flamengo

    Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate

    Há 3 horas
    Pedro e Bruno Henrique comemoram, abraçados, gol do Flamengo em jogo da Libertadores

    Flamengo

    Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada

    Há 6 horas
    Mais LANCE!
    Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo

    Flamengo anuncia amistoso contra o Olimpia; veja detalhes

    Gabigol durante a final de Flamengo e River Plate em 2019

    De Lima ao reencontro: a final de 2019 mudou o destino de Flamengo e River Plate

    Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

    Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'

    Lucas Beltrán e empresário assinando contrato com River Plate

    Atacante que recusou Flamengo por Europa é anunciado pelo River Plate

    Escudos de Flamengo e River Plate

    Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores

    Quatro jogadores do Flamengo já podem assinar pré-contrato; veja a situação de cada um

    Maracanã, casa do Flamengo e do Fluminense

    Flamengo e Fluminense terão amistosos exibido por Grupo Globo

    Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo

    Arrascaeta e Paquetá: veja como chegam os lesionados do Flamengo após a Copa

    Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores

    Band fecha acordo e vai transmitir jogos do Flamengo; saiba mais

    Atacante do Flamengo saiu chorando após empate entre Equador e Curaçao

    Herói contra a Alemanha, criticado na eliminação: a Copa de Plata, do Flamengo

    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal

    Amistosos, lesionados e mercado: Flamengo se prepara para volta do Brasileirão; veja plano

    Andrew, aniversariante do dia, recebe trote durante treino do Flamengo em Portugal

    Treino do Flamengo tem trote com guerra de ovo e farinha em Portugal; veja vídeo

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina