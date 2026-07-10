Merino mantém tradição do pai em comemoração inspirada nas festas de Pamplona Meia da Espanha mantém gesto do pai, que também virou sua marca registrada nos gols

Autor do gol contra Portugal que deu a classificação à Espanha às quartas de final da Copa do Mundo, o meia Mikel Merino tem uma história curiosa com seu pai e sua família natal, que é simbolizada pela sua comemoração.

Após os tentos, o jogador corre para a região do escanteio e dá uma volta ao redor da bandeira. O gesto é feito em homenagem ao pai do atleta, Ángel Miguel Merino, ex-jogador do Osasuna, da Espanha. Foi Ángel que criou a comemoração, que hoje é do filho, após marcar um gol contra o Stuttgart, da Alemanha, pela Copa da Uefa, em 1991. Depois de mais de 30 anos, seu filho, Mikel, mantém o gesto tradicional que hoje é como se fosse uma herança da família Merino no futebol.

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Merino comemora gol da Espanha contra Portugal na Copa do Mundo de 2026 (Thomas Coex / AFP).

O gol contra Portugal não foi um caso isolado de um gol de Mikel Merino em um momento decisivo. Na Eurocopa de 2024, o meio-campista também deixou sua marca e classificou a Espanha contra a Alemanha, comemorando da mesma maneira. Para reforçar a simbologia, o gol foi marcado justamente no estádio do Stuttgart, mesmo lugar onde o pai de Merino eternizou o gesto.

A comemoração, porém, vai além de uma homenagem familiar. O getso faz referência à cidade de Pamplona, capital da região de Navarra, onde nasceu o camisa 6 da Espanha. O município é conhecido mundialmente por suas festas de San Fermín, que são realizadas anualmente no mês de julho. O momento mais tradicional da celebração é o encierro, quando centenas de pessoas correm pelas ruas do centro histórico à frente dos touros, em direção à Plaza de Toros. Apesar de fazer parte da cultura local, o evento também é alvo de críticas de defensores dos direitos animais, que questionam o estresse causado aos touros.

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Foi justamente essa tradição que inspirou a comemoração dos Merino. Em entrevista ao site oficial do Newcastle, em 2017, o jogador explicou que assistir às corridas de touros sempre fez parte de sua rotina durante a festa e que a prática é encarada com naturalidade pelos moradores de Pamplona. Em campo, a bandeira de escanteio representa o touro, enquanto a volta ao seu redor simboliza os movimentos feitos pelos participantes para desviar do animal. Herdado do pai, o gesto acabou se tornando uma forma de celebrar suas origens sempre que balança as redes.

A comemoração pode se repetir nesta sexta-feira, no jogo entre Espanha e Bélgica, às 16h (de Brasília), em Los Angeles, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida é uma nova oportunidade para Mikel Merino voltar a homenagear seu pai e sua cidade natal, e ser mais uma vez decisivo para a seleção espanhola.

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