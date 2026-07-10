Yamal quase jogou por outro país na Copa; entenda
Jogador chegou a receber convite, mas decidiu atuar pela Espanha
A Espanha enfrenta a Bélgica nesta sexta-feira (10) pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, e um dos maiores destaques da "La Roja" poderia estar atuando na competição por outro país. Lamine Yamal, a joia do Barcelona, poderia estar hoje vestindo as cores de Marrocos, seleção que foi eliminada nesta quinta-feira (9) após ser derrotada pela França por 2 a 0, com gols de Mbappé e Dembélé.
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Nascido na Espanha, Lamine Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense. Devido às suas origens, ele foi alvo de uma disputa nos bastidores, com dirigentes marroquinos tentando convencê-lo a defender a seleção africana, parte de um projeto de captação de talentos da seleção africana que vem evoluindo a cada ano.
O presidente da Federação Marroquina, Fouzi Lekjaa, chegou a declarar publicamente o desejo de enfrentar a Espanha em uma final para testar se o jovem havia feito a escolha certa ao optar pelo país europeu.
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Yamal comemorou a eliminação da Espanha contra Marrocos em 2022
Durante a Copa do Mundo de 2022, edição em que a seleção marroquina eliminou a Espanha nas oitavas de final, circularam imagens do então jovem da base do Barcelona vestindo a camisa de Marrocos. No vídeo, Yamal, que tinha apenas 14 anos na época, aparecia no vestiário rindo da eliminação de seus futuros companheiros após a derrota nos pênaltis. Ele ironiza todos os colegas e beija o escudo do país africano durante a filmagem.
Espanha agiu rápido para não perder o craque
Para não permitir qualquer possibilidade de perder o talento para o Marrocos, a Espanha agiu rápido. Em 2023, aos 16 anos, Yamal foi convocado para a seleção principal, e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo país. Pelas regras da Fifa, ao atuar em partidas pela equipe europeia que sejam em um torneio oficial, a escolha é definitiva e não é possível jogar por outra seleção depois.
Protagonista no esquema de Luis de la Fuente na seleção, Yamal entra em campo contra a Bélgica buscando levar a Espanha às semifinais. A partida acontece em Los Angeles, onde os espanhóis tentam manter sua invencibilidade defensiva para avançar no torneio. Se o destino fosse diferente, o craque poderia estar atuando na atual edição como jogador da seleção marroquina.
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